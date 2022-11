Con gran éxito se realizó la 56 Asamblea Anual de FELABAN

Tiempo de lectura: 4 Minutos

FELABAN mostró el impacto del sistema financiero y bancario para el desarrollo de Latinoamérica.

Por Revista Summa

Con la participación de más de 1,500 asistentes, provenientes de 45 países representando a 500 instituciones financieras de Latinoamérica, se realizó la 56 edición de la Asamblea Anual FELABAN, organizada por la Asociación Bancaria de Guatemala, ABG, y la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN. Guatemala fue por segunda vez sede de esta reunión, marcada por una agenda en la que predominaron conferencias de primer nivel, actividades culturales y sociales, así como una logística que

facilitó el networking bancario y financiero, siendo este un evento de gran impacto para el desarrollo de Latinoamérica.

La actividad se realizó del 12 al 15 de noviembre, la Asamblea que se llevó a cabo previo a todas las

actividades para la elección de la nueva Junta Directiva de FELABAN.

Además, entre los temas que se abordaron en la plenaria, estuvo el presente y futuro de la Banca, teniendo en cuenta los avances tecnológicos actuales, el desarrollo y el liderazgo del sector. “La Banca, en su actividad básica, que es resguardar los depósitos del público, se mantendrá. Los ahorrantes seguirán confiando en las instituciones reguladas, de prestigio y tradición”, explicó Luis Lara, presidente de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG).

El experto también prevé que en el campo de préstamos “entrarán nuevos actores que no necesariamente serán Instituciones Financieras, y habrá una enorme diversidad de productos y servicios, desde financiamientos básicos hasta operaciones sofisticadas. La disrupción en el ecosistema de pagos será inmensa. Ahí habrá actores de todo tipo y las empresas que subsistirán, no serán las más sólidas o antiguas, sino las que se adapten más rápido al cambio». El Presidente saliente de FELABAN, Beltrán Macchi, comentó en su discurso: “En el mundo de acuerdo con el FMI el crecimiento sería del 2.7 por ciento en 2023. En América Latina de acuerdo con la CEPAL y su último ejercicio técnico el crecimiento pasaría del 3.1 por ciento en 2022, al 1.3 por ciento en 2023. En promedio entre el año 2020 y el 2023 el crecimiento de América Latina sería tan solo del 0.98 por ciento”, destacó el presidente de FELABAN.

Por su parte, el Secretario General de la Federación, Giorgio Trettenero Castro, reseñó: “En FELABAN hemos venido elaborando una agenda de trabajo intensa para contribuir desde la realidad de nuestro sector bancario. Nuestro trabajo incluye temas donde examinamos la ciberseguridad en el marco de un proyecto que venimos promoviendo para que la mayor parte de los bancos de la región colaboren a través de nuestro recién creado piloto regional de seguridad bancaria, FICC, (Fraud Information Control Center). La seguridad bancaria es un tópico importante para estudiar y mantener actualizada en el día a día a toda nuestra comunidad financiera, ya que está alineada con el gran crecimiento de la ola digital en la banca”, enfatizó Trettenero.

El Presidente electo de FELABAN, para el periodo 2022 – 2024, el mexicano Daniel Becker de la Asociación de Bancos de México, ABM, señaló: “No nos confundamos. La amenaza en el corto plazo puede recibir el nombre de inflación, recesión, inestabilidad, demagogia o ausencia de Estado de derecho, pero en el largo plazo se llama digitalización. Durante siglos los banqueros nos hemos vuelto especialistas en captar ahorro y otorgar créditos. Eso no significa que la Banca no esté mejorando la experiencia del usuario como lo han hecho las fintechs o bigtechs, y pensemos que esta revolución no es una amenaza para la banca, más bien es una oportunidad, los modelos de banca y fintechs son complementarios y no sustitutos siempre que exista simetría regulatoria.”, destacó Becker.

Durante el simposio, se habló de las oportunidades y los riesgos para los inversores en criptomonedas. “Lo básico que deberíamos aplicar, y que todos lo tenemos en mente, pero en ocasiones la ambición nubla el panorama para tomar decisiones, es que el retorno va de la mano con el riesgo. No existen retornos que sean sostenibles y seguros”, dijo Luis Lara. Sin embargo, recomienda la inversión, siempre y cuando se conozca y se tenga información. “Debemos estar precavidos con las criptos sin respaldo: nacen, crecen, se reproducen y mueren. Con respaldo significa con activos como el dólar y a una organización que les de valor agregado”.

Adicionalmente, es importante mencionar que, durante este evento se realizó la medición y la mitigación parcial de la huella de carbono con el apoyo de La Corporación Financiera (IFC), haciendo la donación de 250 Ecofiltros que beneficiarán a 5000 personas y 19 centros educativos de Sololá, Chimaltenango y Totonicapán que forman parte de Child Fundation. Esta medición y calculo fue realizado por CSP SOSTENIBILIDAD.

Por último, esta Asamblea realizada por segundo año en Guatemala, ha sido una punta de lanza para que la población esté informada sobre los avances y transformación en el sector financiero y de la banca y a su vez dio la oportunidad a que durante los cinco días de la actividad se realizara una inversión local en el sector turístico, promoviendo más de 1000 empleos directos e indirectos para la atención de los invitados especiales provenientes de 45 países de América, Europa y Asia, quienes tuvieron la oportunidad de visitar Antigua Guatemala, Volcán de Pacaya, el Pacífico, Tikal y El Pulté, esto también contribuyó a fomentar a Guatemala como marca país.