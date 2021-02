Compras online: Menos de un tercio de los consumidores se siente seguro

Según un estudio de ESET sobre tecnología financiera, más de la mitad de los usuarios incrementaron las transacciones online durante la pandemia, aumentando en un 70% entre los usuarios de 25 y 34 años.

Por Revista Summa

ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, revela que solo un 29% de los usuarios de Internet se siente “muy seguro” cuando realiza compras online a pesar de que el 61% utiliza el comercio online con mayor frecuencia que antes de la pandemia provocada por la COVID-19. ESET analiza las compras y banca en línea en su investigación sobre tecnología financiera global (FinTech), donde encuestó a 10.000 consumidores.

ESET preguntó a los usuarios por sus opiniones y experiencias sobre las compras y la banca en línea, y las respuestas revelan hasta qué punto ha aumentado el comercio electrónico durante la pandemia. El 61% de los usuarios a nivel mundial declaró que están comprando en línea con más frecuencia que antes de la pandemia, aumentando al 70% en el grupo de edad de 25 a 34 años. La investigación también muestra que el aumento de las compras en línea llegó para quedarse, incluso después de que la pandemia haya terminado; el 40% de los consumidores espera comprar en línea aún después de la pandemia.

Por otro lado, los usuarios no confían lo suficiente en la seguridad de las transacciones que realizan en Internet: solo el 29% afirmó que se siente “muy seguro”, frente a un 16% que no se siente ni “seguro en absoluto” ni “particularmente seguro”. Sin embargo, el 69% de los usuarios cree que podría reconocer un email ilegítimo en forma de phishing, que imita una de las tiendas en línea que utilizan habitualmente. Esto podría indicar una mayor concientización sobre este tipo de ataques. Según se informa desde ESET, estos resultados muestran que aún hay camino por recorrer en la protección y en la generación de confianza de los usuarios, sobre todo si el comercio online continúa creciendo, aunque ya no haya confinamiento.

La banca online genera más confianza

La confianza mostrada por los usuarios de banca online es mayor que en las transacciones comerciales. El 83% de los encuestados globales admite que gestiona sus cuentas a través de Internet, de los cuales 24% lo hace exclusivamente desde el móvil. El 39 % de los usuarios admite que se siente muy seguro, lo que indica que las entidades bancarias van un paso por delante del retail en lo que respecta a seguridad y confianza del consumidor.

“La COVID-19 ha limitado nuestras interacciones personales de forma muy significativa. Por ello, no asombra a nadie el auge del comercio online”, afirma Ignacio Sbampato, Director de negocio en ESET. “Sin embargo, lo que sí nos ha sorprendido es que este movimiento vaya a continuar previsiblemente incluso cuando se hayan levantado las restricciones a la movilidad. Teniendo esto en cuenta, nos preocupa que menos de un tercio de los compradores realice sus transacciones con confianza. Si no mejoramos la concientización sobre las medidas de seguridad al comprar en línea, los usuarios seguirán considerándose en riesgo al realizar pagos. Es fundamental que tanto compradores como comercios mantengan los datos de forma segura a lo largo de todo el proceso de compra. Proteger a los consumidores es esencial, y nuestra misión como empresa de ciberseguridad es ofrecer las tecnologías más innovadoras”.

En cuanto a Protección de Datos Personales, surgieron muchos tipos de regulaciones –locales, regionales y globales- que buscan garantizar la integridad de la información de los usuarios y clientes, y controlar la exposición de los datos.