Compañía de retail Express apuesta por Costa Rica para establecer centro de operaciones tecnológicas

Empresa se ubicará en Ultrapark, Heredia y planea incrementar el número de colaboradores durante los próximos tres años.

Por Revista Summa

Express Inc, empresa retail de ropa de moda con canales de compra minorista, outlet, comercio electrónico y móvil anunció la instalación en Costa Rica de un centro de trabajo dedicado al desarrollo de software, aseguramiento de calidad (Quality Assurance) y administración de bases de datos.



La operación de la empresa en suelo costarricense será una extensión del equipo de tecnología con el que cuentan en los Estados Unidos y que de manera conjunta darán soporte a todas las geografías donde Express hace negocios.



“Llevamos a cabo un estudio exhaustivo para ayudarnos a decidir dónde establecer nuestro equipo de tecnología ampliado y descubrimos que Costa Rica tenía la combinación correcta de talento de alta calidad, una cultura colaborativa y cercanía a nuestra sede en Columbus, Ohio. Confiamos en que nuestros equipos de Columbus y Costa Rica trabajarán bien juntos y contribuirán a la innovación y el crecimiento tecnológico de nuestra empresa», explicó Greg Fancher, director de Tecnología de Express, Inc.



La viceministra de Comercio Exterior, Paula Bogantes indicó: “El establecimiento del primer centro de operaciones tecnológicas en Costa Rica de la empresa Express, referente de la industria de la moda, contribuye enormemente al fortalecimiento del sector de tecnología, el cual sigue demostrando un gran dinamismo y posiciona al país como referente para centros de servicios especializados. Confiamos que la empresa encontrará grandes profesionales en áreas de comercio electrónico, TI, desarrollo de software, data, entre otros; que generen las herramientas necesarias para un clima de inversión innovador y competitivo. Instamos a los costarricenses a participar de esta gran oportunidad y a aprovecharla para adquirir nuevos conocimientos”.



Actualmente la compañía está experimentando una transformación significativa de su negocio y marca, razón por la cual encontraron en el talento costarricense el aliado perfecto para establecerse en el país e impulsar el sector de Servicios en Tecnologías Digitales.



Por su parte, Diana Salazar, gerente adjunta de la Dirección General de CINDE enfatizó: “La llegada de Express con un centro de operaciones tecnológicas fortalece el crecimiento del subsector de Tecnologías Digitales en Costa Rica, en el cual se vienen desarrollando procesos cada vez de mayor sofisticación y valor agregado. Más del 85% de los servicios brindados desde Costa Rica se ofrecen en idioma inglés, siendo éste un elemento diferenciador clave para que nuestro país se convierta en una extensión del equipo tecnológico que dará soporte a todas las ubicaciones donde Express opera”.



Salazar añadió: “Las Tecnologías Digitales son el segundo subsector de Servicios que genera mayor empleo en el país, con cerca de 28 mil puestos de trabajo, mientras que Costa Rica lidera la región con exportaciones de estos servicios por alrededor de $243 millones, por millón de habitantes”.



Talento: razón #1 para seleccionar a Costa Rica

Durante los próximos tres años, Express, Inc. planea seguir creciendo y contratar empleados adicionales en Costa Rica, incluidos desarrolladores, ingenieros de datos, administradores de bases de datos y otros profesionales de la tecnología.



Este equipo desarrollará aplicaciones móviles para iOS y Android, realizará trabajo de QA (aseguramiento de calidad) y apoyará de manera generalizada con soluciones para el departamento de tecnología.



Las personas interesadas en aplicar pueden hacerlo a través del siguiente enlace: ExpressCR



Express Inc. tiene su sede central en Ohio, Estados Unidos manteniendo la filosofía de que el estilo y calidad deben encontrarse en un solo lugar. Además, cuenta con sus propias marcas –Express y UpWest–.