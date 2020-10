¿Cómo viajar seguro en avión en tiempos de coronavirus?

¿Qué medidas tomar si necesita subirse a un avión? Aquí algunos consejos que le servirán para cuidarse.

Por Prensa Libre

Los pasajeros de aviones y trenes no deberían usar mascarillas con ventilación para exhalar para protegerse del coronavirus, según explicó el profesor Tomas Jelinek del Centro para la Medicina de Viajes (CRM) en Berlín.

“A fin de cuentas el sentido de la mascarilla es proteger al entorno. A través de la ventilación se exhala el propio aliento sin filtro”, señaló.

Por este motivo, por lo general las aerolíneas no aceptan este tipo de mascarillas. La alemana Lufthansa, por ejemplo, dispone: No se permiten a bordo viseras, mascarillas FFP2 con ventilación así como bufandas y pañuelos, dado que permiten que el aliento se escape por los costados y no representan la protección necesaria.

Qué mascarillas conviene usar en el avión

Jelinek recomienda para trenes y aviones una mascarilla que no sea demasiado ajustada y que permita respirar. “Puede ser una mascarilla de tela o de papel”, señaló. Este tipo de máscaras sirven para proteger sobre todo a los demás.

“Si tengo miedo de infectarme yo, necesito una máscara que no deje pasar las partículas, es decir una mascarilla FFP2 o FFP3”, explicó Jelinek. Sin embargo, aclaró que con estas mascarillas es más difícil respirar, lo que puede causar problemas en los aviones, por ejemplo.

Esto se debe a que la presión del aire en un avión es más escasa, por lo que el pasajero inhala menos oxígeno que a la altura del mar. “Para una persona sana esto no es un problema”, subrayó Jelinek, aunque advirtió que para las personas con problemas respiratorios sería mejor usar mascarillas de tela o de papel.

También Lufthansa explica: “Las mascarillas FFP2 presentan una resistencia relativamente alta para las vías respiratorias, lo que puede causarle problemas de salud a las personas con enfermedades preexistentes. Además, muchas veces tienen problemas para llevar esta mascarilla durante todo el vuelo incluso las personas sanas”, añade.

Mantener distancia durante el abordaje

De acuerdo con Jelinek, el riesgo de contagio en viajes en avión existe más bien en el aeropuerto cuando, por ejemplo, las personas se amontonan en las filas para ingresar al avión. Por eso, el médico aconseja que las personas mantengan distancia tanto al abordar como al bajar de la nave.

“Una vez que se está sentado en el avión el riesgo de infección es bajo porque el aire de la cabina va de arriba hacia abajo”, indicó Jelinek. “Uno apenas respira lo que se respira a su alrededor”, ejemplificó.

En el tren es distinto: “Aquí el aire circula por toda la sección. Por eso es aún más importante que todos lleven mascarillas y mantengan la mayor distancia posible”, añadió.

¿Qué otra cosa es importante? “Hay que cambiar la mascarilla todos los días, y si se puede, dos veces al día”, recomendó el experto. “Por eso, para los viajes, se necesitan varias… como con la ropa interior”.

No hace falta usar guantes

Por otra parte, Jelinek recomienda no llevar guantes de médico para el viaje. “Es una ridiculez”, sentenció. El médico dijo que todos los estudios señalan que el coronavirus no se transmite necesariamente por infecciones de contacto.

Además, afirmó que quien mantiene sus manos durante largo tiempo dentro de guantes se arriesga a sufrir un eczema. “De esa forma uno genera más daño que protección”, añadió.