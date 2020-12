¿Cómo utilizar correctamente un aguinaldo reducido?

Recomiendan dar prioridad al pago de deudas y gastos fijos del hogar.

Por Revista Summa

La crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del Coronavirus ha traído múltiples efectos negativos al país, no solo en materia de salud sino también en la economía. Para este año, se estima que el aguinaldo de algunos trabajadores se vea reducido debido a que muchas empresas se han apegado a la Ley 9832, establecida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que autoriza a los patronos la reducción temporal de las jornadas laborales y salarios de los trabajadores durante la emergencia nacional de la Covid- 19.

Si usted es de las personas que se han visto afectadas por la crisis y este año recibirá menos aguinaldo, lo primero que debe hacer es definir detalladamente el uso que le dará a su dinero, esto lo puede lograr mediante la realización de un presupuesto que contemple todo lo necesario para cumplir con sus compromisos de cierre de año.

“Lo más importante a la hora de hacer un presupuesto es que la persona contemple sus entradas y salidas de dinero, de esta forma sabrá cuál es su liquidez real y de cuánto dinero dispone, para hacerle frente a sus gastos”, detalló Carolina Lizano, Gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Cooperservidores (CS).

Registre todo

Cuando vaya a realizar este presupuesto trate de sentarse con su familia y contabilizar uno a uno los gastos fijos que tiene en su hogar, como: pago de servicios esenciales, pago de colegiaturas, alquileres, créditos, y alimentación. Es muy importante separar su salario mensual del aguinaldo, de esa forma podrá evidenciar sus compromisos habituales y cuánto requiere para cumplir con todos

Esta práctica le permitirá tener un panorama general de su situación financiera y determinar sus prioridades. Posterior a este ejercicio, podrá determinar otros gastos como regalitos, vacaciones e inclusive analizar si además, tiene la posibilidad de ahorrar un porcentaje de su aguinaldo.

“Si usted ya sabe cómo está su panorama económico actual y como resultado determina que puede ahorrar un porcentaje del total, acérquese a su entidad financiera e inicie un ahorro que le permita contemplar situaciones inesperadas y comenzar el 2021 con un fondo que le genere mayor tranquilidad”, agregó Carolina Lizano, gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de CS.

Recuerde que cuánto más porcentaje de dinero pueda ahorrar, mejor será su inicio de año.

Ahorro programado

A muchos trabajadores independientes, consultores y empresarios no les llega un aguinaldo, por eso es importante iniciar el año abriendo un ahorro programado con el monto que pueda destinar cada quincena o cada mes, según la fecha en que reciba su salario.

Para lograrlo, comience separando mes a mes un porcentaje de su salario para poder hacerle frente a las responsabilidades, necesidades y gustos de fin de año; como: pago de marchamo, impuestos y vacaciones, de esta forma podrá crear un fondo que le permita cubrir estos gastos sin tener que destinar a fin de año todo su dinero a estas causas.

No olvide proyectar sus metas financieras del 2021 y no gastar más de lo que gana, de esta forma se asegurará de cumplir con sus compromisos financieros y no sobrepasar su liquidez.