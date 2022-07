¿Cómo sobrevivir a un ambiente laboral tóxico? Estos son algunos consejos

No hay nada más triste para un trabajador que amanecer sufriendo todos los días por el hecho de tener que ir a laborar en un ambiente negativo.

Por Revista Summa

Cuando hay un ambiente tóxico en una empresa, este se suele transmitir rápidamente a los empleados creando una cultura contagiosa, razón por la cual es importante analizar en qué medida está uno formando parte de ese ambiente, cuánto está impactando su bienestar y si se está dispuesto a permanecer en él.

Hay que tener claro que un ambiente laboral tóxico se nutre de muchos factores, entre ellos: chismes, pleitos, acoso, gritos, malos tratos, jefaturas que no valoran el trabajo o que no escuchan a sus subalternos, por el contrario participan y festejan las habladurías y no saben comunicar.

Además, cuando las personas no saben lidiar con sus problemas personales o familiares también traen una mala actitud al trabajo, provocando un ambiente hostil a su alrededor y por ende, un ambiente tóxico.

Por otra parte, la poca capacidad de manejar a los subalternos con un liderazgo acertado, convierte a las jefaturas en muchas ocasiones en los iniciadores de los ambientes laborales inadecuados, ya que no son capaces de motivar a sus colaboradores, no reconocen sus méritos, no hay espacios de motivación, por el contrario, tienden a degradarlos.

Otros aspectos que afectan el ambiente laboral son: las preferencias por algunos subalternos y los grupitos o burbujas discriminatorias que menosprecian y chotean a los demás de manera abierta.

Lamentablemente, también en el mundo laboral hay jefes y colaboradores que evaden su responsabilidad, son irrespetuosos, soeces, bromistas, incapaces de reconocer el mérito; por el contrario, menoscaban la autoestima del trabajador.

“Hay que entender que en la vida cotidiana podemos estar rodeados por espacios o personas que resultan tóxicas. Recordemos que hay individuos con diferentes personalidades, diversas historias de vida y variedad de problemas que no siempre hacen clic con uno, pero también hay momentos donde ciertas personas, aunque sean buena gente, a veces no son aptas para uno en un justo momento, razón por la cual se genera un corto circuito que hay que identificar a tiempo”, explicó Álvaro Solano, director de Psicología de Universidad Fidélitas.

¿Qué hacer entonces?

· Utilice su inteligencia emocional para interactuar con los compañeros.

· Procure usar una buena comunicación y ser asertivo con los demás.

· Sea respetuoso siempre y exija que les respeten.

· Entienda que todas las personas son diferentes. Se nace con un temperamento y por tanto, en la vida se es más afín con unos y un poco más lejano con otros y hay otras con las que no se hace clic.

· Blíndese contra el chisme.

· Huya siempre de conversaciones tóxicas entre compañeros.

· No repita patrones de comportamientos negativos.

· Evite llevar asuntos de su vida personal o familiar a los vínculos establecidos en el trabajo, recuerde que las amistades son relativas y que no es bueno contarlo todo.

· Elija personas positivas para compartir.

· Ante ambientes poco constructivos en el plano laboral, es positivo marcar distancias y poner límites

· Sepa de qué manera puede interactuar con cada uno en función de su personalidad y la de ellos, pues hay personas que no se dan cuenta de cuán negativas pueden ser con los demás.

· Valore qué tanto está impactando su trabajo en su salud y calidad de vida y tome decisiones correctivas antes de que sea demasiado tarde.

· Si hay un departamento de recursos humanos, trate de hacerle llegar sugerencias para mejorar el ambiente.

· No le dé tanta mente a lo negativo del trabajo. Busque diferentes formas de entretenimiento para compensar y alimentar el espíritu.

Ahora bien, si no hay forma de lidiar con un ambiente laboral tóxico y este está haciendo meya en su calidad de vida, procure buscar la ruta de salida aplicando para un nuevo empleo.