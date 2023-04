Cómo responder en una entrevista: ¿por qué has realizado este cambio laboral?

Tiempo de lectura: 3 Minutos

Los reclutadores suelen repasar nuestra hoja de vida y preguntar cuáles fueron las razones que motivaron los cambios de empleos. Si bien es una pregunta común y típica, puede ser un problema si no la pensamos previamente, por eso te dejamos algunos tips para que consideres antes de la entrevista.

Por Kozerta

Ya conocemos muy bien las clásicas preguntas en una entrevista de trabajo: ¿Cuánto esperas recibir de salario? ¿Qué puntos débiles crees tener? ¿Qué buscas encontrar en este trabajo? ¿Te encuentras en otros procesos de selección?, etc. Hoy vamos a hablar de una pregunta que suele petrificar a más de uno: ¿Por qué has realizado este cambio laboral?

¿Cómo responder esta pregunta? Si bien es una pregunta típica, suele traer ciertos problemas si no se piensa bien cómo responder. Normalmente, los reclutadores no hacen esta pregunta para intentar saber si te has llevado mal con tu jefe en tu antiguo trabajo. La pregunta suele buscar otro tipo de respuesta. Con esta pregunta, las empresas suelen querer averiguar si conoces la empresa y saber si crees ser el candidato perfecto para el puesto ofrecido.

Si bien puede parecer una pregunta más, la información que se ofrece al reclutador es valiosa en múltiples sentidos. La información no es sólo las palabras contenidas en la respuesta, la actitud tomada ante la pregunta también es vital. Aunque no seamos conscientes, también respondemos con nuestros gestos. La información no verbal es una de los elementos más importantes que captan la atención de los reclutadores.

¿Quieres saber cómo responder entonces? Vamos a contarte cómo transmitir una actitud positiva gracias a buenas respuestas:

Una cuestión de información

Hay que entender que busca el reclutador y qué elementos son importantes para él. Esencialmente, el reclutador querrá conocer tus motivaciones y objetivos, y si estos condicen con el objetivo de la empresa.

En cuanto a tus motivaciones, las empresas necesitan conocer aquello que te impulsa a cambiar, tus ambiciones, saber si estás al mando de tu carrera profesional. La seguridad que demuestras al responder en las entrevistas laborales suele fortalecerse si tienes claro el rumbo de tu carrera.

Por otro lado, la información que des sobre tu actual trabajo, aquel que deseas dejar, dice mucho de tí. Ten cuidado con lo que respondes. A pesar de estar en disconformidad con tu trabajo actual, intenta no hablar mal de ese trabajo y prioriza hablar bien de tus expectativas en el nuevo puesto. Hablar mal de un trabajo puede llevar a malas interpretaciones o a causar malas impresiones. Por ejemplo, el reclutador podrá interpretar que eres una persona incapaz de trabajar en equipo o que no aceptas tener un jefe.

Sinceridad

Escoger las palabras adecuadas no es mentir. Recuerda que si tomaste decisiones en base a tu carrera profesional éso ya es un buen síntoma, no temas decirlo. También, si tomaste la decisión de cambiar de trabajo debes tener un motivo. Malo sería no saber porqué cambias. Puedes explicar al reclutador tus motivos manejando las palabras más aptas para garantizar tu seguridad y desenvoltura. Céntrate en enumerar las habilidades que has aprendido en este último tiempo y cómo puedes aplicarlas en tu nuevo puesto. Es más importante contar lo que quieres crear y no lo que quieres evitar. Céntrate en lo que quieres crear y no en lo que quieres evitar.

¿El dinero es importante?

Por supuesto, está claro que el dinero puede ser el motivo más importante que lleve a un cambio de trabajo. Sin embargo, un cambio motivado solo por una cuestión de dinero no suele tranquilizar al reclutador, ni tampoco a uno mismo. Escoger entre varias ofertas sólo por la oferta monetaria inicial puede llevar a decidir sin pensar y, por ende, afectar el desarrollo de nuestra carrera a largo plazo. Asimismo, el reclutador que vea que sólo cambias por dinero puede concluir que te faltará compromiso con la empresa.

Resumen con posibles respuestas