¿Cómo proteger la liquidez ante la alta inflación en Costa Rica?

Ahorrantes cuentan con una opción favorable.

Por Revista Summa

La inflación en Costa Rica superó el 12%, según el más reciente Índice de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Seis de cada diez bienes y servicios subieron de precio en el último año.



Ante esto, la respuesta del Banco Central de Costa Rica (BCCR) es presionar al alza las tasas de interés, para paliar el impacto inflacionario en el país. Un ejemplo de esto es la Tasa Básica Pasiva (TBP) que pasó de 2,9% en enero de este año a 5,5% en la actualidad, afectando las cuotas que las personas pagan por sus créditos.



Pese a esto, los salarios no aumentan en la misma magnitud que el costo de la vida, por lo que se hace trascendental cuidar la liquidez y el poder de compra de los ahorros.



En este contexto, MultiMoney lanzó un producto único en el mercado, llamado MultiMoney Smart, ideal para proteger la liquidez de las personas, al pagar una tasa anual fija de 7%.



“Se ofrece la mejor tasa de interés del mercado y los clientes pueden disponer de su dinero 24/7 sin ningún tipo de penalización en su rendimiento. MultiMoney Smart es un producto seguro de Financiera Gente, una entidad supervisada por la SUGEF”, explicó Gabriel González, Sub Gerente General de MultiMoney.



Además de poder depositar o retirar su dinero en cualquier momento y en tiempo real mediante transferencia SINPE, los clientes de MultiMoney Smart cuentan con varias ventajas adicionales:



 Los intereses se capitalizan todos los meses en la cuenta.

 No hay montos ni plazos mínimos, se paga siempre la misma tasa sin importar el saldo.

 Nunca se cobran comisiones, ni por transferencias en tiempo real.

 También se puede ahorrar en dólares, con una tasa anual fija del 3.25%.



“Típicamente los costarricenses mantienen sus ahorros líquidos en cuentas de ahorro o cuentas corrientes, generando rendimientos muy bajos. Otros invierten en certificados de depósito a plazo, los cuales usualmente requieren de plazos y montos altos para generar rendimientos atractivos. Con MultiMoney Smart buscamos ofrecer lo mejor de los 2 mundos: un producto en donde los clientes pueden disponer de sus ahorros en todo momento, pero a la vez una tasa de interés comparable o inclusive mejor que la que ofrece el mercado por certificados de depósito a 12 meses plazo”, indica Gabriel González.