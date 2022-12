¿Cómo podrían ser los smartphones en el futuro?

Tiempo de lectura: 2 Minutos

Pantallas plegables, enrollables y holográficas se encuentran en pleno desarrollo.

Por EFE

¿Sabías que más de la mitad de la población mundial posee un smartphone? Desde su creación en 1983, el teléfono móvil ha evolucionado hasta convertirse en un elemento esencial de nuestra cotidianidad. En un mundo donde los avances tecnológicos no dejan de tener lugar, el presente y futuro del smartphone se presenta prometedor. A continuación, compartimos algunas hipótesis acerca de cómo será el porvenir de este dispositivo.

Pantallas increíblemente modernas

Los smartphones que utilizamos en la actualidad cuentan con elementos de gran calidad. Y las pantallas no son una excepción. Los teléfonos móviles del presente disponen de pantallas táctiles de alta resolución que son fabricadas con materiales resistentes a rayaduras y golpes. Sin embargo, la industria se muestra inconformista y trabaja duramente para brindar la tecnología más puntera.

Pantallas plegables, enrollables y holográficas se encuentran en pleno desarrollo. ¿La meta? Ofrecer una experiencia aún más inmersiva al usuario, que podrá disfrutar de su contenido visual favorito como si estuviera en el cine, obtener fotos con alta calidad como lo hacen las cámaras profesionales y explorar juegos online de casino movil . Definitivamente estos avances van a pasos de gigante

Horas y horas de batería

A todos nos ha pasado. Salimos de casa con prisa y, de repente, nos damos cuenta de que nuestro teléfono apenas tiene batería. Resulta frustrante, ¿verdad? La buena noticia es que algunas marcas de telefonía móvil están investigando cómo aumentar la duración de la batería para que esta sea superior. Además, uno de los principales objetivos es la implementación de la carga rápida en todo tipo de terminales.

Un teléfono móvil con esta funcionalidad podría cargarse en menos de 12 minutos. Por otro lado, la casa china Oppo está en pleno desarrollo de la tecnología Zero-Power, que permitiría que los dispositivos funcionasen sin necesidad de batería.

¿Tu smartphone en la piel?

Actualmente hay empresas trabajando para integrar el smartphone en nuestros órganos táctiles. No obstante, se trata de algo complicado de lograr. Ya en el pasado se intentó desarrollar una pulsera, Cicret Bracelet , que utilizaría la piel del antebrazo para proyectar la pantalla de dispositivos móviles Android. No obstante, este prometedor proyecto no salió adelante.

Algunos expertos en tecnología han señalado que el futuro del smartphone pasa por implantarlo bajo la piel. Proyectos como Neuralink hacen pensar que esta predicción tal vez se podría cumplir.

Una experiencia sensorial

La tecnología de la que disfrutamos hoy en día nos ha desconectado, en cierta medida, de numerosas experiencias sensoriales. Por ello, el reto de la industria de la telefonía pasa por ofrecer productos que integren la sensorialidad. Se cree que, en un futuro más o menos cercano, nuestros dispositivos móviles transmitirán, además de imágenes y sonidos de gran calidad, sabores, texturas y olores. Cuando esto suceda, nos encontraremos ante una auténtica revolución tecnológica.