Cómo la Inteligencia Artificial está transformando la experiencia audiovisual en los televisores más avanzados

El procesador avanzado de los televisores de Samsung es el cerebro detrás de la optimización de imagen y sonido en la nueva generación Neo QLED 8K con Vision AI.

Por Revista Summa

En la última década, la tecnología de televisores ha evolucionado a pasos agigantados. Sin embargo, la verdadera revolución llegó con la incorporación de Inteligencia Artificial (IA), capaz de analizar, optimizar y personalizar la experiencia de imagen y sonido en tiempo real.

Los televisores de última generación con procesadores IA utilizan algoritmos avanzados para analizar cada fotograma y optimizarlo automáticamente. Estos equipos convierten contenido en baja resolución a calidad cercana a 4K u 8K, mejorando detalles, texturas y bordes; detectan la iluminación de la habitación y ajusta la imagen para mayor claridad sin pérdida de color, y diferencia entre paisajes, deportes, películas o animaciones y optimiza cada uno con configuraciones específicas, entre otras maravillas.

Samsung, líder global en TVs por 19 años consecutivos, presenta una nueva era de calidad audiovisual con el lanzamiento de su línea 2025 de televisores 8K con Vision AI, en la que la inteligencia artificial va más allá de los píxeles. La nueva generación está equipada con el procesador avanzado NQ8 AI Gen3, el procesador más potente de Samsung hasta la fecha. Esta tecnología, disponible en los modelos QN990F y QN950F de Neo QLED 8K, ofrece imágenes más nítidas, sonido optimizado y una experiencia visual inmersiva.

Una nueva generación de inmersión visual

Impulsado por IA, el NQ8 AI Gen3 eleva la experiencia 8K al ofrecer calidad superior en cualquier tipo de contenido: desde servicios de streaming y videojuegos, hasta transmisiones deportivas en vivo. El procesador también es capaz de reconocer diferentes tipos de contenido –como juegos, películas de acción o documentales– y aplicar ajustes específicos para cada uno.

Además, incorpora la función 8K AI Upscaling Pro, ahora con 768 redes neuronales de IA (12 veces más que la generación anterior). A diferencia de un simple aumento de escala, esta tecnología rellena los píxeles faltantes con detalles reconstruidos mediante IA, restaurando detalles finos, texturas y contornos que pueden haberse perdido en la fuente original. El resultado son imágenes increíblemente claras y definidas. Así, películas antiguas o videos en baja resolución cobran nueva vida con un nivel de detalle antes inimaginable.

Innovaciones impulsadas por IA: sonido e imagen en sintonía con el entorno

Además de la calidad visual, la inteligencia artificial de Samsung también está transformando la experiencia de sonido y la forma en que los usuarios interactúan con sus televisores. La nueva línea incorpora una serie de funciones inteligentes que analizan el contenido reproducido y el ambiente circundante, garantizando un rendimiento más fluido, natural y envolvente. Estas son algunas de las principales funciones basadas en IA que elevan el nivel de la experiencia:

AI Motion Enhancer Pro[1] – Mejora y suaviza el movimiento de objetos y textos con el Procesador AI Gen3 , ofreciendo una fluidez especialmente notable en deportes en vivo.

– Mejora y suaviza el movimiento de objetos y textos con el , ofreciendo una fluidez especialmente notable en deportes en vivo. Auto HDR Remastering Pro – Aprende de forma inteligente las diferencias entre contenido SDR y HDR, convirtiendo escena por escena para ofrecer brillos más intensos, colores más vibrantes y detalles más precisos.

– Aprende de forma inteligente las diferencias entre contenido SDR y HDR, convirtiendo escena por escena para ofrecer brillos más intensos, colores más vibrantes y detalles más precisos. Real Depth Enhancer Pro – Detecta automáticamente las áreas de la imagen donde la mirada humana tiende a enfocarse y ajusta la profundidad de forma inteligente, aumentando el contraste para ofrecer una experiencia visual más realista, con una sensación de profundidad similar al 3D.

– Detecta automáticamente las áreas de la imagen donde la mirada humana tiende a enfocarse y ajusta la profundidad de forma inteligente, aumentando el contraste para ofrecer una experiencia visual más realista, con una sensación de profundidad similar al 3D. Active Voice Amplifier Pro – Analiza sonidos de fondo, ruidos ambientales y la claridad de las voces, aislando los diálogos del sonido general de la TV. El resultado es una experiencia sonora más inmersiva, con voces claras y definidas incluso en entornos ruidosos.

– Analiza sonidos de fondo, ruidos ambientales y la claridad de las voces, aislando los diálogos del sonido general de la TV. El resultado es una experiencia sonora más inmersiva, con voces claras y definidas incluso en entornos ruidosos. Adaptive Sound Pro – Reconoce el tipo de contenido y las condiciones del entorno para ajustar el audio automáticamente. Con tecnología exclusiva de remasterización sonora basada en redes neuronales, el sistema identifica y procesa los diferentes elementos del sonido, ofreciendo voces más claras y un audio vivo, equilibrado y fiel a la propuesta original.

– Reconoce el tipo de contenido y las condiciones del entorno para ajustar el audio automáticamente. Con tecnología exclusiva de remasterización sonora basada en redes neuronales, el sistema identifica y procesa los diferentes elementos del sonido, ofreciendo voces más claras y un audio vivo, equilibrado y fiel a la propuesta original. AI Auto Game Mode[2] – Detecta automáticamente el tipo de videojuego y aplica las configuraciones óptimas para cada estilo. Olvídate de ajustar las opciones manualmente y disfruta de una experiencia de juego fluida y sin complicaciones.

“Las innovaciones de Samsung con Vision AI no solo mejoran el rendimiento técnico de los televisores, sino que también demuestran el papel central de la IA en la creación de experiencias más intuitivas, inmersivas y conectadas con la vida cotidiana de los usuarios. Por eso, estamos entusiasmados de traer esta nueva era de la experiencia audiovisual. No se trata solo de un avance tecnológico, sino de una muestra de cómo la IA puede transformar de forma fundamental la manera en que interactuamos con el contenido”, destaca Celso Barros, Director de Visual Display Samsung para América Latina.