Cómo la IA transformó el entretenimiento en el hogar durante el 2025

Este año fue mercado por el entretenimiento en el hogar, la conectividad y la IA.

Por Revista Summa

El 2025 se consolidó como un año de importantes transformaciones en la manera en que las personas consumen contenido audiovisual y disfrutan del entretenimiento en casa. La integración de inteligencia afectiva (AI) conectividad más robusta, pantallas de nueva generación y experiencias inmersivas marcó un hito en la industria. En este panorama, LG Electronics destacó por introducir tecnologías que fortalecieron la calidad de imagen, el rendimiento de los dispositivos y la forma en que estos se conectan entre sí para crear un ecosistema más intuitivo dentro del hogar.

Uno de los cambios tecnológicos más relevantes del año estuvo impulsado por la IA aplicada al procesamiento audiovisual. Los televisores de nueva generación incorporaron procesadores con mayor capacidad de aprendizaje, capaces de analizar automáticamente rostros, objetos y patrones de movimiento para ajustar la imagen en tiempo real. En el caso de LG, estos avances se vieron reflejados en sus televisores LG OLED y LG QNED, que integraron sistemas de optimización capaces de diferenciar escenas deportivas, películas y videojuegos, ofreciendo un tratamiento de color y contraste más preciso. Los modelos LG OLED, por ejemplo, mejoraron notablemente su brillo máximo y la profundidad de negros gracias a algoritmos que identifican áreas críticas de la escena para potenciar detalles sin perder naturalidad.

La evolución tecnológica también alcanzó las pantallas basadas en Mini LED y NanoCell, que incrementaron la fidelidad cromática y la capacidad de mantener colores estables incluso en entornos de alta iluminación. En este sentido, LG integró en su línea LG QNED sistemas de iluminación más precisos, mientras que sus modelos NanoCell añadieron funciones que ajustan la imagen según la luz ambiental y los hábitos del usuario, logrando una experiencia más personalizada.

La conectividad del ecosistema del hogar fue otro eje central del 2025. Los consumidores buscaron productos que funcionaran de manera fluida entre sí, sin configuraciones complejas, y que integraran fácilmente asistentes de voz, plataformas de streaming y dispositivos móviles. LG respondió con mejoras significativas en WebOs Re;New program con actualizaciones sin costo hasta por 5 años, barras de sonido y sistemas de audio como LG xboom Esta línea de audio evolucionó hacia una mayor potencia, efectos lumínicos más dinámicos y una conectividad multidispositivo más estable, permitiendo que cualquier espacio del hogar se transformara en un centro de entretenimiento completo.

“En 2025 vimos cómo la inteligencia artificial dejó de ser un concepto y se convirtió en un componente tangible que mejora la experiencia de los usuarios. Los televisores actuales no solo muestran contenido sino que lo interpretan, lo optimizan y lo adaptan según las necesidades del hogar. Este avance marcó una evolución significativa en la forma en que las familias continuarán disfrutando del entretenimiento en casa”, comentó Wilson Prado, Gerente de Producto de Home Entertainment para LG Centroamérica.

Mientras la industria se prepara para los anuncios de inicios de año, la expectativa crece en torno a lo que se presentará en CES 2026, una de las ferias tecnológicas más influyentes del mundo. Durante el CES, que se llevará a cabo entre el 6 y 9 de enero 2026, LG compartirá nuevas tecnologías que continuarán ampliando las capacidades de sus productos como televisores, sistemas de audio y línea blanca. Las innovaciones que se darán a conocer en Las Vegas reflejarán la visión de la compañía para el 2026: hogares más inteligentes, pantallas más avanzadas y un entretenimiento capaz de adaptarse completamente a los estilos de vida modernos.