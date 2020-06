¿Cómo estar preparado para el futuro?

El compromiso es el primer paso para salir de la zona de confort y enfrentar los desafíos que se proponen como un medio de mejora personal y profesional.

Por Revista Summa

Mucho se ha dicho acerca de cómo la innovación está siendo la base de esta nueva normalidad. Después de todo, en un mundo guiado por la oficina en el hogar y el aislamiento social, la tecnología actúa como un elemento para unir a las personas, haciendo que las reuniones familiares y comerciales sean tangibles desde una pantalla de distancia. Aunque muchas compañías están alineando sus áreas y modernizándose, es necesario mirar aún más a la gestión y el desempeño de las personas, ya que la pandemia cambió el patrón de comportamiento de la sociedad e impactó la vida cotidiana, y anticipar las demandas que pueden surgir ante esta nueva guión.

El experto y ex director de Harvard Innovation Labs, Chris Colbert, señaló en un evento de Oracle, algunos consejos para que los líderes estén preparados para el futuro:

Tener compromisso

El compromiso es el primer paso para salir de la zona de confort y enfrentar los desafíos que se proponen como un medio de mejora personal y profesional. Debe cambiar sus hábitos y aceptar que solo puede tener éxito si acepta los cambios y cambia su comportamiento.

Practica conversaciones reales

Por difícil que sea, la verdad es siempre la mejor manera de tener una conversación. Ya sea con un miembro de la familia, un compañero de trabajo o un cliente, la intimidad debe ser aceptada como un aliado para que las conversaciones, personales o en línea, se basen en un discurso verdadero. Para ayudar, la implementación de procesos sólidos y ágiles es una herramienta que mejora la gestión de personas y el flujo de trabajo. Otro punto importante es tener una base de datos sólida que promueva una buena relación a distancia entre las áreas, ya que todos pueden tener una visión integrada de las operaciones, evitando cuellos de botella.

Conoce tus intenciones y ten un plan

Para estar preparado para las demandas del futuro, es necesario crear medidas que faciliten su flujo operativo (y mental) para lograr los objetivos. Profesionales o personales, serán responsables de dar forma a su camino hacia la innovación. Para esto, tenga motivaciones que aumenten sus cualidades y una planificación clara de cada paso a seguir y comprenda cuál es su potencial. ¿Qué necesitas hacer para salir de aquí y llegar en el futuro?

Sal de la brecha de aprendizaje

Existe un agujero negro entre el aprendizaje y la educación, ya que muchas personas no tienen acceso a la información y no ingresan a la educación superior. Para cambiar esta realidad, es necesario promover la educación en las empresas y en la sociedad, preparando así a las personas para el futuro. Y el flujo no se detiene allí: enseñar, aprender y adaptarse, ya que las tecnologías cambian todo el tiempo.

Estar atento

Si quiere estar preparado para el futuro, debe prepararse para el mundo. Mire más allá de su hogar y oficina. Analizar los movimientos del mercado, empresas y personas. ¿Cómo manejan sus objetivos y datos? Solo mirando hacia afuera podrá ver los procesos que se pueden cambiar internamente y cómo usar sus datos para aprovechar los resultados y mejorar la sociedad.

Aunque es obvio, ir más allá de las paredes (físicas y mentales) es un buen ejercicio para comenzar a alimentar a su cerebro con diferentes cosas y escenarios creativos.

Usted no esta solo

No es posible prepararse. Necesita otras personas, aquellos que ayudan con un proyecto, curiosos de aprender y que aceptan la verdad. Solo con ellos la humanidad toma la iniciativa para mostrar que, al final, no solo estás preparado para el futuro. Pero él está preparado para ser humano.