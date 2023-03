¿Cómo es conducir un auto eléctrico en Costa Rica?

Tiempo de lectura: 4 Minutos

Más del 10% de vehículos registrados en diciembre 2022 en Costa Rica fueron eléctricos.

Por Daniel Rosales

Presionar el botón de encendido de un auto eléctrico es una nueva experiencia para muchos, sin embargo, en Costa Rica la travesía de transportarse en un vehículo de este tipo toma más fuerza que nunca.

En el país ya existen diferentes modelos, no obstante, en febrero de 2022 la marca MINI dio un salto en el territorio costarricense y fue tan bien recibido que el 58% de las ventas totales del año anterior correspondieron a unidades 100% eléctricas.

Experiencia de conducción

¿Qué debe tomar en cuenta en un MINI eléctrico?

El primer paso para iniciar un viaje es verificar su carga, la cual aparecerá en un panel de control al arrancar el auto. Aquí se visualiza la totalidad de la batería, los kilometrajes que puede recorrer, así como el modo en el que desea conducir, ya sea: Sport, Eco o el tradicional. Dependerá de sus distintos modos y gustos del conductor sobre la forma en como se desarrollará el recorrido, y este implicará que gaste más o menos energía.

Una característica principal de estos vehículos es el silencio absoluto al arrancarse, ya que al ser eléctricos, los conductores que están acostumbrados a los autos de combustión se les dificulta notar la diferencia entre encendido y apagado.

Es hora de abrocharse el cinturón. Aquí empieza la sensación de un go-kart, con un diseño calidad premium en modo de conducción libre de emisiones.

El MINI eléctrico está propulsado por una batería de alto voltaje de 96 celdas y 32,6 kWh (capacidad bruta) montada bajo el suelo; esta ubicación supone un centro de gravedad extra bajo que no solo mejora la estabilidad y el manejo, sino que hace que tomar las curvas sea aún más emocionante.

Durante el recorrido, notará confortabilidad, mayor propulsión y una respuesta rápida en cualquier acción que realice, así como la tranquilidad de estar conduciendo un carro que cuida el planeta.

El atractivo los vehículos eléctricos

La selección de este tipo de autos suele ser difícil al inicio, ya sea por la poca información que existe al respecto o los mitos que hay entre los que no son usuarios, sin embargo, el primer paso, se trata de convertirse en un “Early adopter”: un tipo de persona que no tiene miedo a dar el cambio a una nueva tecnología cuando sus beneficios son visibles; también hay que decir que son consumidores que realmente disfrutan y entienden la tecnología y la innovación. Si usted cumple los requisitos, no hay duda, que disfrutará la experiencia.

Es fundamental recordar que los vehículos eléctricos cuentan con beneficios muy atractivos como un gran torque, que por ejemplo, sumado al diseño único de un MINI, le permite mantener esa sensación de deportividad y estabilidad que caracterizan los modelos de esta marca.

También son carros que cuentan con beneficios fiscales en Costa Rica, por ejemplo, pagan menos de marchamo durante varios años; no están sujetos a la restricción vehicular, representan un ahorro importante al reemplazar la gasolina por electricidad, y además incluyen un cargador para que pueda cargarse desde casa.

En el caso del MINI cuenta con un sistema de regeneración de electricidad de dos niveles, que le permite ampliar el rango de autonomía, esto gracias a que cada vez que frena se genera energía eléctrica que carga la batería automáticamente.

Actualmente, los consumidores de este tipo de autos en Costa Rica cuentan con la opción del MINI Cooper Hatch SE, un modelo que combina la esencia de la marca, con un gran espíritu urbano. Es un modelo que por sus características hace que sus propietarios quieran subirse y disfrutarlo en la carretera por su velocidad, potencia y autenticidad.

¿Y la recarga?

No olvide recargar el vehículo. En el país existen diferentes estaciones de carga y cada día se suman nuevos puntos, inclusive muchos de ellos gratuitos.

Electromaps, actualmente registra que el territorio nacional cuenta con 267 puntos distribuidos en las 7 provincias, sin embargo, tome en cuenta que al salir del Gran Área Metropolitana, es necesario informarse de los destinos para aprovechar las rutas donde hay estaciones, tomando en consideración que son menos en comparación con la capital.

La app plugshare también será de gran utilidad cuando realice algún viaje, esta le indicará en un mapa los destinos donde puede cargar su vehículo.

Tome en cuenta que existen diferentes opciones de carga. Actualmente está la lenta (120V), esta dura aproximadamente 20 horas para una carga completa, Semi-rápida (240V) aproximadamente 10 horas, y la rápida, hasta 1 hora en llegar al 80%, sin embargo, la duración dependerá del tamaño de la batería de cada vehículo.

Las proyección de Costa Rica para el 2030, es contar con más de 38.000 unidades 100% eléctricas. De acuerdo con un estudio realizado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, con siete marcas de vehículos eléctricos comercializadas en el país, los precios de estos autos oscilan entre los $42.000 y $88.000.

Confortabilidad, diseño, GPS y diferentes modos de conducción hacen que el MINI sea aún más atractivo.

Demanda crece en Costa Rica

Datos oficiales del Ministerio de Ambiente y Energía, a partir de información suministrada por el Registro Nacional, indican que durante el 2022 el registro de vehículos eléctricos en el país tuvo un aumento significativo manteniendo una tendencia al alza.

Sólo durante el mes de diciembre del año anterior, Costa Rica registró una cifra récord a nivel nacional y de la región latinoamericana cuando el 10.6% de la totalidad de vehículos registrados fueron 100% eléctricos.

Se esperaba cerrar con 3.808 automóviles, y se logró acumular 4.128, es decir, un 8.4% más de lo previsto. Además, a los automóviles se suman 1.077 motocicletas eléctricas y 1.335 unidades de equipo especial, para un total de 6.540 vehículos 100% eléctricos registrados actualmente en el país.

Jaime Carvajal, sales manager Mini Costa Rica, confirma la aceptación de los clientes de la propuesta de los vehículos eléctricos, ya que indica que en 2022, la marca registró un 58% de las ventas totales de unidades 100% eléctricas.

Actualmente, Bavarian Motors lidera la categoría de vehículos premium en Costa Rica, siendo los eléctricos entre los más cotizados.

Con estos y otros modelos eléctricos que se desarrollan, se espera que los MINI movidos con esta tecnología aumenten su presencia en el mercado de manera significativa.