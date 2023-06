¿Cómo cuidar su privacidad en las redes sociales?

En el Día Mundial de las Redes Sociales, Kaspersky comparte 5 consejos para usar estas plataformas de manera segura.

Por Revista Summa

Fotos, selfies, estados de ánimo, nuestra ubicación, datos de nuestro empleo, escuelas de los hijos, hoy compartimos todo en Redes Sociales (RR.SS.) y dejamos nuestra vida expuesta en Facebook, Instagram, TikTok, e incluso, los más audaces han incursionado en OnlyFans. Sin embargo, una vez publicadas en línea, nuestras imágenes y datos personales vivirán en Internet para siempre y al alcance de cualquiera. Como consecuencia, y de acuerdo con cifras de Kaspersky, el 11% de los latinoamericanos asegura que han sido víctimas de algún tipo de fraude a través de las RR.SS.

El estudio “Nuestra cambiante relación con las redes sociales” de Kaspersky revela que 38% de los latinoamericanos pasa de 4 a 6 horas al día en aplicaciones como WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube o TikTok. Como parte de esa actividad, 13% publica fotos personales de dos a tres veces por semana y 13% comparte la geolocalización de los lugares que visita, situaciones que pueden poner en riesgo su privacidad.

Por ello, en el Día Mundial de las Redes Sociales que se conmemora el 30 de junio, Kaspersky comparte cinco recomendaciones básicas para que disfrutes estas plataformas de manera segura:

Revisa tu configuración de privacidad

Las redes sociales actualizan periódicamente sus condiciones de uso. Verifica tu configuración de privacidad regularmente y establécela en el nivel óptimo para tu propia seguridad, por ejemplo, define ¿quién puede ver tu contenido? ¿quién puede etiquetarte en las fotos? ¿qué aplicaciones de terceros tienen permiso para acceder a sus datos?

De igual forma, es posible que hayas olvidado a qué aplicaciones de terceros les has permitido acceder a tus datos. Lo mejor es revisar y revocar cualquiera que no uses o no necesites. Puedes utilizar la herramienta gratuita Privacy Checker de Kaspersky para averiguar cómo cambiar la configuración de privacidad en los servicios en línea y tomar el control de tu información.

No hagas clic en enlaces sospechosos

Evita hacer clic en los enlaces que recibas a través de las Redes Sociales, especialmente si éstos promueven productos, ofertas u oportunidades demasiado buenas para ser verdad. Casi siempre son indicios de una estafa que tiene como objetivo convencer al destinatario de seguir un enlace que los lleva a un sitio web de suplantación de identidad (phishing) e ingresar información confidencial: inicio de sesión y contraseña o detalles de la cuenta bancaria. Antes de hacer clic en un enlace o descargar un archivo, debemos verificar su autenticidad y asegurarnos de que provenga de una fuente confiable.

Usa contraseñas complejas

¿Cuándo fue la última vez que cambiaste tu contraseña? Usa contraseñas complejas que puedas recordar y combina en lo posible letras mayúsculas, números y caracteres especiales. Para ello, puedes apoyarte de un software de administración de contraseñas para mayor seguridad.

Siempre evita las contraseñas duplicadas; si un estafador descifrara una cuenta, podría acceder fácilmente a otra y causar estragos.

Además, configura la autenticación de dos factores para agregar ese nivel adicional de seguridad. Esto significa que recibirás un correo electrónico o mensaje de texto con un código para iniciar sesión que solo tú puedes recibir.

Ten cuidado de no compartir demasiado

De tu información personal, ¿qué has revelado y cómo podría usarse en tú contra? El nombre de tu mascota o el apellido de tu familia suelen aparecer en las preguntas de seguridad y las contraseñas. Si ese es tu caso, ten cuidado de no hacerlo.

Por ello, antes de compartir una publicación, considera si la información que estás dando a conocer podría ser utilizada en tu contra o comprometer tu seguridad. Evita publicar detalles como tu ubicación exacta, planes de viaje o información financiera.

Usa alertas de notificación

Muchas redes sociales permiten recibir alertas de notificación cada vez que se registra un inicio de sesión desde un dispositivo diferente. Tener esta configuración es vital, por lo que si alguien no autorizado inicia sesión en tú cuenta, puedes actuar rápidamente para cambiar la contraseña y así impedirles el acceso