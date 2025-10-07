Cómo chatean los latinos: cuáles son sus apps favoritas y cómo esto influye en las marcas

Aunque Meta tiene su sede y fundó WhatsApp en EE. UU. no domina el mercado como lo hace en otros países.

Por Revista Summa

En la era digital, las aplicaciones de mensajería son el eje de la comunicación personal y profesional. En un mundo cada vez más interconectado y acelerado, estas apps permiten mantener relaciones, coordinar actividades y acceder a servicios en cuestión de segundos. A nivel mundial, WhatsApp es la aplicación más popular, con más de 3 mil millones de usuarios activos, según datos de Statista.

A diferencia de los SMS, que dependen de las redes celulares, las apps de mensajería funcionan mediante Wi-Fi o datos móviles para ofrecer funciones como chats grupales, compartir contenido multimedia, ubicaciones, emojis, stickers e incluso llamadas de voz y video. Asimismo, los usuarios necesitan descargar una app para usarla, como es el caso de WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Telegram, Signal, Line y Viber, entre otros.

En la región, según un análisis de Infobip, plataforma global de comunicaciones en la nube, este es el Top 5 de apps de mensajería por países:

Brasil: WhatsApp (85%), RCS (70%), Instagram (65%), Messenger (45%), Telegram (35%)

Argentina: WhatsApp (80%), Instagram (60%), Messenger (50%), RCS (35%), Apple Messages (10%)

México: WhatsApp (75%), RCS (50%), Instagram (45%), Messenger (45%), Telegram (25%)

Estados Unidos: RCS (80%), Instagram (55%), Apple Messages (50%), Messenger (45%), WhatsApp (30%)

En Brasil, uno de los mercados donde WhatsApp domina con una tasa de penetración del 85%, por ser un mercado importante para Meta, se puso a prueba WhatsApp Payments, una función que permite a los usuarios de la app realizar compras sin salir de ella, sin necesidad de vincularse a un portal de pago externo como PayPal o Revolut.

No obstante, al igual que en Estados Unidos, Brasil registró altos niveles de compatibilidad de los operadores con RCS. Esto resultó en un fuerte aumento en el uso de RCS como canal de mensajería empresarial, especialmente después de septiembre de 2024, cuando Apple comenzó a ofrecer soporte con el lanzamiento de iOS 18.

Aunque Meta tiene su sede y fundó WhatsApp en EE. UU. no domina el mercado como lo hace en otros países. Esto se debe a la prevalencia de los planes de SMS ilimitados y a la popularidad de los iPhones y su función integrada de iMessage. Por lo tanto, los estadounidenses están acostumbrados a usar SMS tanto para la comunicación personal como profesional, que a menudo viene incluida en sus planes de telefonía móvil.

Por otro lado, en Argentina y México, donde WhatsApp también es prácticamente omnipresente, con un 80% y 75% de penetración respectivamente, las aplicaciones de mensajería tienden a expandirse de forma orgánica y luego crecen ofreciendo nuevas funciones que atraen a las personas y que estas quieren compartir con amigos y familiares. A medida que crece la base de usuarios, el canal se vuelve más atractivo para las empresas, ya que pueden aprovechar la creciente tendencia del público a usar la mensajería para interactuar con las marcas.

“Un aspecto a destacar es la importancia del consentimiento. Los porcentajes de penetración de este informe indican la proporción de usuarios telefónicos en cada país a los que se puede acceder a través de una aplicación específica; es decir, usuarios que tienen una determinada app instalada y que son activos dentro de ella. Sin embargo, en la mayoría de los casos, una empresa necesitará obtener la autorización expresa de una persona antes de poder enviarle mensajes”, concluye Fabiola Jiménez, country manager de Infobip México.