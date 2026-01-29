¿Cómo cambió el consumo en Centroamérica al cierre de 2025?

NielsenIQ analiza el cierre de 2025 como el punto de partida para las estrategias de retail, alimentos y limpieza, se consolidan como las prioridades del consumidor regional.

Por Revista Summa

NielsenIQ (NIQ), el líder mundial en inteligencia de consumo, presentó su análisis consolidado de 2025, el cual funciona como la hoja de ruta para fabricantes y comercios en el primer trimestre de 2026. El análisis de las canastas de Alimentos, Bebidas, Aseo y Cuidado Personal (HPC) muestra a un consumidor resiliente que, ante la presión inflacionaria, se enfoca en su hogar mientras racionaliza los consumos ocasionales.

El informe de Canastos de NielsenIQ revela que el consumidor regional finalizó el periodo bajo un enfoque de ‘supervivencia selectiva’. Si bien el valor total del canasto de consumo masivo en Centroamérica registró un crecimiento del +2.5%, el análisis confirma que este desempeño fue impulsado exclusivamente por el incremento en el precio promedio (+2.5%); mientras que, el volumen de ventas permaneció prácticamente plano con un +0.1%.

Dentro de este escenario de optimización del gasto, las categorías que mostraron mayor resiliencia y aporte al crecimiento fueron las Bebidas No Alcohólicas (37%) y Abarrotes (19%), seguidas por Golosinas (15%) y Aseo Personal, Lácteos y Bebidas Alcohólicas (7%), y Limpieza con un modesto aporte del 4%. Estas cifras reflejan un consumidor que prioriza la canasta básica y el consumo esencial frente al impacto directo del ahorro familiar.

Por el contrario, el sector de Granos Básicos fue el único que registró una contracción, situándose en un -4.6% al finalizar el periodo.

Los “Motores” y “Frenos” del Consumo

El análisis profundiza en los productos específicos que marcaron la pauta del año. Dentro de la categoría líder de Bebidas no alcohólicas, el crecimiento fue impulsado por el consumo de agua purificada, té frío y bebidas energéticas e isotónicas. En el sector de Abarrotes, productos como el café (tostado e instantáneo) y las mantequillas mantuvieron el dinamismo, compensando la caída en cereales y pastas para sopa.

En el segmento de cuidado del hogar y personal, destacan los siguientes hallazgos:

· Higiene: Las cremas para la piel y el shampoo lideraron el crecimiento, mientras que el papel higiénico mostró una tendencia a la baja.

· Limpieza: Los suavizantes y limpiadores líquidos fueron los productos con mejor desempeño.

· Lácteos: El yogurt y los quesos procesados impulsaron la categoría, contrastando con la caída en la leche en polvo y las fórmulas infantiles.

Análisis por Canales: El rol del canal tradicional y la estabilidad del volumen

El cierre de 2025 también revela una reconfiguración en los puntos de venta. El Canal Tradicional (pulperías y estanquillos) se consolidó como el de mayor dinamismo en ventas valor con un crecimiento del 2.7%, superando ligeramente al canal de Autoservicios, que registró un 2.3%. Por su parte, el sector de Farmacias mostró un avance más moderado del 1.1% en el mismo periodo.

Dinamismo regional y factores de éxito al cierre del año

Este análisis destaca que la estacionalidad de fin de año fue un motor clave para la región, alcanzando un crecimiento consolidado del 5.5% en Centroamérica durante diciembre. Este dinamismo fue liderado por Guatemala (8.0%), Nicaragua (6.1%) y Costa Rica (6.0%), mercados que registraron los crecimientos más acelerados al posicionarse por encima del promedio regional. En contraste, el mercado de Panamá mostró una contracción del 3.3% en el mismo periodo, lo que evidencia un comportamiento dispar en el consumo del istmo durante la época festiva.

“Los resultados al cierre de 2025 no son solo estadísticas; son el reflejo de un consumidor que aprendió a ser un estratega de su propio presupuesto”, comenta Tatiana Irizarry, Customer Success Leader de NIQ Caricam. “En este inicio de 2026, las marcas no pueden simplemente esperar a que el volumen regrese; deben ganar en el punto de venta a través de la distribución física y la precisión en sus formatos de empaque.”