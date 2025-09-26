Cómo aprovechar la facturación electrónica para expandir tu negocio en Latinoamérica

Unificar la manera en que se emiten, validan y reportan los comprobantes electrónicos en toda la organización es una estrategia de eficiencia.

Por Revista Summa

La facturación electrónica nació como un mandato tributario impulsado por los gobiernos de la región para mejorar la recaudación y combatir la evasión fiscal. Sin embargo, en los últimos años ha dejado de ser vista únicamente como una obligación legal para convertirse en una herramienta estratégica que abre oportunidades de eficiencia, competitividad y expansión para las empresas.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), alrededor de 90 países en el mundo han implementado o están en proceso de implementar la facturación electrónica, incluidos 17 en América Latina y el Caribe.

“Cumplir con la ley es solo el punto de partida. Convertir ese cumplimiento en eficiencia operativa y visión estratégica es lo que marca la diferencia entre una empresa que busca sobrevivir y otra que busca crecer”, señala María del Carmen Aguilar, consejera regulatoria para Latinoamérica en Sovos.

Más allá de reducir procesos manuales, costos y agilizar auditorías, la facturación electrónica ofrece beneficios de mayor alcance como:

Acceso a financiamiento: los comprobantes electrónicos sirven como fuente confiable de información para bancos y entidades financieras.



los comprobantes electrónicos sirven como fuente confiable de información para bancos y entidades financieras. Expansión regional: facilita la entrada a nuevos mercados donde la facturación electrónica ya es obligatoria.



facilita la entrada a nuevos mercados donde la facturación electrónica ya es obligatoria. Transformación digital: impulsa la integración con sistemas internos y abre camino a la automatización de procesos.

Oportunidades de negocio: el compliance normativo amplía la seguridad y posibilidades de negocio con empresas que exigen estrictos controles y políticas.

Para que las empresas realmente aprovechen la facturación electrónica como motor de crecimiento, la clave está en cómo se implementa. En ese sentido, Aguilar recomienda adoptar tres buenas prácticas:

1. Usar plataformas multinacionales de facturación electrónica

Cada país de la región tiene reglas distintas. Apostar por una plataforma unificada que gestione el cumplimiento en varios mercados evita duplicación de sistemas y reduce riesgos regulatorios.

Ejemplo: una empresa local que busca abrir operaciones en México o Chile, puede administrar las obligaciones locales desde una sola plataforma, en lugar de reconstruir su sistema de facturación en cada nuevo mercado.

2. Estandarizar los procesos de cumplimiento

Unificar la manera en que se emiten, validan y reportan los comprobantes electrónicos en toda la organización es una estrategia de eficiencia. La estandarización reduce errores, simplifica costos operativos y genera información confiable.

Ejemplo: un director financiero que gestiona operaciones en cinco países puede usar un protocolo interno único y estandarizado para validar facturas y consolidar reportes. Así logra comparaciones entre mercados, obtiene reportes en tiempo real y anticipa riesgos con mayor precisión.

3. Integrar la facturación con los sistemas internos

Cuando la facturación electrónica está conectada con el ERP, la contabilidad, el inventario o el CRM, se transforma en un proceso fluido y escalable. Esta integración asegura continuidad operativa frente a cambios regulatorios y facilita la toma de decisiones estratégicas.

Ejemplo: si una norma tributaria cambia en el país, la empresa no necesita rediseñar todo el proceso: la integración permite actualizarse sin interrumpir operaciones. En una compañía de retail, cada venta genera automáticamente la emisión de la factura electrónica, actualiza inventarios y registra la operación en la contabilidad sin intervención manual.

La próxima etapa estará liderada por la analítica avanzada y la inteligencia artificial, que están comenzando a transformar los comprobantes electrónicos en fuentes de insights estratégicos. Esto significa que las empresas podrán detectar patrones de consumo, prever riesgos financieros y optimizar sus flujos de caja con mayor precisión. Además, la integración con pagos digitales y sistemas globales de cumplimiento está abriendo camino a un ecosistema empresarial cada vez más conectado y competitivo.

“Las organizaciones que usen plataformas multinacionales con sistemas integrados para la facturación electrónica no solo estarán al día con la ley: estarán construyendo una base sólida para crecer con agilidad, escalabilidad y visión estratégica, además, mitigando riesgos en la región”, concluye la experta de Sovos.