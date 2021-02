¿Cómo administrar bien las finanzas en pareja?

La primera recomendación es definir un día al mes para tener diálogos financieros.

Por Diego Benitez, Director de Empodérate

En el mes de febrero a raíz de la celebración del Día del Amor y la Amistad es común que hablemos y leamos de temas de interés para las parejas. Sin embargo, se deja de lado uno de los más importantes y que pocas veces ponemos sobre la mesa “Las Finanzas en Pareja”.

¿Sabía que la mala administración de las finanzas en pareja se ha convertido en una de las principales razones de divorcio? Así es, el ocultar información financiera a mi pareja, el no administrar bien las finanzas del hogar o estar en un enredo financiero personal y no comunicarlo a mi pareja, son problemas más comunes de lo que se imaginan.

Por eso, quiero aprovechar este mes para darles algunas recomendaciones que les aseguro les ayudarán a tener una buena administración financiera, a tener una buena relación y calidad de vida.

La primera recomendación es definir un día al mes para tener diálogos financieros. Esos diálogos deben ser transparentes, en los cuales cada miembro de la pareja comprenda la realidad y situación financiera del otro y así tomar decisiones en conjunto.

La segunda es hacer una lista de los gastos que comparten como pareja en el hogar y los gastos personales que tiene cada uno, los montos y fechas de pago.

Luego de ellos, deben ir montando un presupuesto mensual, donde se defina que aporta cada uno y se asignen roles, es decir, quien se encarga de los pagos, de llevar los controles y demás. Aquí hay un punto clave que no se puede dejar por fuera, no incluyamos en ese presupuesto solo los proyectos que se tienen como pareja, sino también aquellos proyectos personales que cada uno tenga, como una maestría, alguna compra, etc. Es importante, este punto para la realización también personal de cada uno.

También, les recomiendo destinar algún ahorro para salud y entretenimiento. Siga estas recomendaciones y le aseguro que tendrán menos discusiones y más calidad de vida.