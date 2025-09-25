Comisario Europeo realizará su primera visita a Costa Rica para anunciar proyecto del Tren Eléctrico

El proyecto del Tren Eléctrico de Pasajeros forma parte de la oferta integral de la UE para ofrecer soluciones de transporte sostenibles y eficientes en el área metropolitana de San José.

Por Revista Summa

El 26 de septiembre de 2025, el Comisario Europeo de Asociaciones Internacionales, Jozef Síkela, realizará su primera visita a Costa Rica para participar en el anuncio oficial del nuevo proyecto de Tren Eléctrico de Pasajeros para el Gran Área Metropolitana de San José, junto al Presidente de la República de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles.

Esta emblemática iniciativa de movilidad sostenible, cofinanciada por la Unión Europea, el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Fondo Verde para el Clima (GCF) en el marco de la estrategia Global Gateway de la UE, forma parte de la estrategia europea para invertir en desarrollo sostenible y construir sólidas asociaciones internacionales. Representa el compromiso estratégico de la UE de apoyar la transición verde y el desarrollo resiliente de Costa Rica.

El proyecto del Tren Eléctrico de Pasajeros forma parte de la oferta integral de la UE para ofrecer soluciones de transporte sostenibles y eficientes en el área metropolitana de San José, al tiempo que impulsa la agenda de Global Gateway en favor de infraestructuras limpias.

La visita se enmarca en un contexto de mayor compromiso político entre la Unión Europea y América Latina, en vísperas de la Cumbre CELAC–UE en Santa Marta, Colombia, del 9 al 10 de noviembre. Al reforzar las asociaciones sostenibles con Costa Rica y la región, la UE subraya su ambición de profundizar el diálogo político, la cooperación económica y la acción climática con los socios latinoamericanos.

Durante su misión, el Comisario Síkela también explorará oportunidades para ampliar la cooperación en conectividad digital, ciberseguridad, 5G e innovación, áreas en las que el liderazgo de Costa Rica y la experiencia de la UE están forjando una alianza de vanguardia que puede servir de modelo para toda América Latina.

Asimismo, el Comisario mantendrá encuentros con los Estados Miembros de Team Europe para debatir prioridades conjuntas en materia de infraestructura, transporte, energía, resiliencia climática y desarrollo inclusivo.