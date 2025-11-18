Comfort Inn de Choice Hotels Cala abre sus puertas en Tegucigalpa, Honduras

El nuevo Comfort Inn Tegucigalpa establece un nuevo estándar para la hospitalidad moderna bajo Choice Hotels.

Por Revista Summa

Choice Hotels CALA, una subsidiaria de Choice Hotels International, Inc. (NYSE: CHH), anuncia con orgullo la apertura de Comfort Inn Tegucigalpa, su segundo hotel en Honduras. Esta nueva propiedad fortalece aún más la presencia de la compañía en Centroamérica, ofreciendo una opción acogedora y conveniente tanto para viajeros de negocios como de placer en la vibrante ciudad capital de Tegucigalpa.

Comfort Inn Tegucigalpa abrió sus puertas el 18 de noviembre de 2025, marcando un hito en la expansión de la marca Comfort en América Latina, con otros 49 hoteles en México, Centroamérica, Caribe y Sudamérica. La marca Comfort® se encuentran en más de 3,700 ubicaciones en todo el mundo, incluyendo:, Canadá, Estados Unidos, México y Brasil.

Ricardo Mondragón, Director Senior México y Centroamérica de Choice Hotels CALA. “Es con gran orgullo y emoción que anuncio la apertura oficial de Comfort Inn Tegucigalpa, un nuevo hotel dedicado a brindar un valor, comodidad y servicio excepcionales tanto a viajeros de negocios como de placer. Me siento honrado de liderar esta empresa que trae una nueva experiencia de hospitalidad a la ciudad capital. Este es nuestro segundo hotel, estamos seguros de que el hotel es una gran promesa de hospitalidad para nuestros huéspedes como Clarion Hotel Real Tegucigalpa”.

Comfort Inn Tegucigalpa, ubicado en el corazón de la capital hondureña está junto al centro financiero, las vibrantes tiendas, restaurantes y entretenimiento del centro comercial Cascadas. Ya sea por visita por negocios, placer o aventura, el hotel ofrece servicios modernos que van desde WiFi gratis, desayuno caliente gratis todas las mañanas, hasta una relajante piscina con jacuzzi y dos amplias salas de reuniones.

Para los huéspedes que desean desconectarse de lo cotidiano, el nuevo hotel Comfort Inn Tegucigalpa proporciona rutas que facilitan la llegada al Parque Central en el Centro Histórico de Tegucigalpa o el Parque Cerro Juana Laínez, como también los viajeros en familia y los amantes de la historia podrán visitar el Museo para la Identidad Nacional y estarán cerca del Museo de los Niños Chiminike.

De vuelta en el hotel, puede mantenerse activo o estirarse en nuestro amplio gimnasio completamente equipado. Cuando esté listo para relajarse, será recibido por acogedoras habitaciones que cuentan con televisores de pantalla plana con canales premium para entretenimiento las 24 horas. Cada habitación también incluye escritorio, plancha y tabla de planchar, secador de pelo y caja fuerte en la habitación, lo que garantiza la comodidad durante toda su estadía.

El hotel ofrecerá 110 habitaciones completamente renovadas, equipadas con muebles modernos diseñados para garantizar el máximo descanso para sus huéspedes, tanto para estancias de negocio como de ocio.

Comfort Inn Tegucigalpa es un hotel elegante diseñado para su comodidad. Las habitaciones cuentan con aire acondicionado, un espacio de trabajo ergonómico y una máquina para preparar su propio café o té.

El hotel ofrece al viajero de negocios WiFi gratis y puede reservar salas de reuniones con capacidad de hasta 100 y 80 personas que le permitirá experimentar la privacidad adecuada para realizar su evento y organizar el próximo. El equipamiento tecnológico y el servicio personalizado aseguran el desarrollo de reuniones corporativas, conferencias o celebraciones sociales cumpliendo las necesidades de nuestros clientes.

El hotel representó una inversión millonaria con el objetivo de materializar un proyecto que no solo apuesta por la excelencia en cada detalle, sino que expresa una firme intención de redefinir el concepto Comfort en Tegucigalpa. Esta inversión también tendrá un impacto económico y social positivo en la región, generando empleo directo para 35 familias y promoviendo oportunidades de empleo indirecto para otras 70.

“Estamos orgullosos de colaborar con Choice Hotels International, una de las compañías hoteleras más exitosas del mundo, para presentar lo que sabemos que será un hotel único en su tipo en Tegucigalpa. Esperamos dar la bienvenida a nuestros huéspedes en Comfort Inn Tegucigalpa”, dice Raul Montenegro, Gerente General.

Los huéspedes del Comfort Inn Tegucigalpa tendrán acceso al galardonado programa de lealtad Choice Privileges, donde podrán ganar puntos y canjear sus puntos por noches gratis y millas aéreas en todo el mundo.

Choice Hotels adopta un enfoque de franquiciado primero, equipando a los propietarios con herramientas para optimizar las operaciones del hotel, adaptarse a los cambios del mercado y ayudar a maximizar las oportunidades de ingresos.

Su conjunto de plataformas de soporte y tecnología líderes en la industria incluye ChoiceMAX, una solución avanzada de gestión de ingresos móvil que adapta las tarifas de los hoteles a los cambios en el mercado utilizando datos en tiempo real, lo que brinda a los propietarios más tiempo para concentrarse en las operaciones diarias de sus propiedades. También incluye ChoiceConnect, un portal compatible con dispositivos móviles que proporciona una vista optimizada de las métricas de rendimiento en todas las propiedades, la plataforma de reserva de huéspedes choiceEDGE y el sistema de administración de propiedades choiceADVANTAGE, que ayudan a los propietarios a administrar de manera efectiva las tarifas de las habitaciones, los canales de distribución y el inventari