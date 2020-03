Comercio intrarregional NO se detiene en países del SICA

Los países miembros del SICA mantienen en el espacio regional una coordinación constante, que ha permitido solucionar cualquier inconveniente.

Por Revista Summa

El brote del coronavirus en la región ha restringido el movimiento migratorio en las fronteras aéreas, terrestres y marítimas para contrarrestar su expansión; no obstante, los gobiernos de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) han garantizado que el flujo comercial intrarregional no se congele.

Estas acciones que fortalecen el espíritu integracionista económico de la región, el cual es parte de los principios que impulsa el SICA, ha permitido que los procesos de importación y tránsito de productos y bienes se realicen con toda normalidad.

La Secretaría de Integración Económica (SIECA) ha informado que las aduanas de la región no tienen restricciones para el ingreso y salida de mercancía y continúan trabajando para garantizar el abastecimiento a los países, sin dejar de seguir los protocolos dispuestos por cada Gobierno. El Secretario General de la SIECA, Melvin Redondo también ha estado activo desde sus redes sociales compartiendo información de último momento en el ámbito comercial de la región.

Los países miembros del SICA mantienen en el espacio regional una coordinación constante, que ha permitido solucionar cualquier inconveniente. En la reunión virtual de los Jefes de Estado y de Gobierno del SICA del 12 de marzo, una de las preocupaciones era garantizar el abastecimiento de loa países en medio de esta crisis.

Por su parte el Secretario General, Vinicio Cerezo al respecto ha manifestado “La integración la hacemos todos, los países, las instancias del SICA, también el sector privado, la colaboración de los transportistas en esta pandemia ha sido también muy importante. Estoy seguro que juntos todos saldremos adelante, Todos por Centroamérica”.

Hasta el lunes 23 de marzo (9:00 AM la SIECA comunicaba que entre las medidas que están impulsando los países del SICA a causa del coronavirus están, por ejemplo, en Costa Rica la suspensión temporal de la restricción de horario y circulación de transporte de carga, protocolos de atención de buques en Puerto Caldera y restricción de ingreso de personas excepto el transporte internacional de carga.

El Salvador ha cerrado las fronteras, pero no para el transporte de carga; se permiten las actividades de importación y exportación de mercancías y se ha autorizado sin restricción de horario la circulación, estacionamiento, carga y descarga en todo el país del transporte de productos higiénicos, de salud, farmacéuticos, hospitalarios, alimenticios, combustibles, y derivados, y más.

El gobierno de Guatemala también ha cerrado fronteras aéreas, terrestres y marítimas en todo el territorio, exceptuando el ingreso de carga, importación, exportación, suministros y puertos, y transporte humanitario.

En el caso de Honduras el transporte de carga tiene libre tránsito pese al cierre de las fronteras aéreas, marítimas y terrestres y el horario para los transportistas es de 24/7; además ante las restricciones de garantías constitucionales implementadas se exceptúa a la industria de carga aéreas, marítimas y terrestre, y ha suspendido los plazos para el pago tributario en aduanas, entre otras medidas.

Nicaraguaestá trabajando de la mano con Costa Rica, quienes han acordado establecer mecanismos de coordinación y cooperación con el fin de adoptar medidas conjuntas para el control del virus en las fronteras, especialmente en los casos de movilidad irregular entre ambos países.

El transporte de carga nacional y extranjero no tiene restricción en Panamá, no así el ingreso de personas al país; a esta medida se suman la implementación temporal digital de verificación documental en las terminales portuarias, previo al ingreso de mercancías para importación de vehículos y en otros casos; también los transportistas extranjeros con contratos deben abandonar el territorio en 72 horas, mientras lo que no tengan contrato deben hacer en 24.

Plataformas informáticas del SIECA

Aunado a estos esfuerzos, las plataformas informáticas que pone a disposición el SIECA al comercio en la región continúan operando con normalidad, para garantizar la fluidez del comercio y mantener abastecidas a las familias centroamericanas, con los servicios en línea, los enlaces de consulta, entre otras.

Con la coordinación de la Secretaría General del SICA, la institucionalidad y los órganos regionales del Sistema, el Consejo Monetario Centroamericano (CMCA), el Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica y República Dominicana (COSEFIN), el Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO), el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA); el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el CEPREDENAC, han reforzado la articulación y la comunicación para contrarrestar los impactos del COVID-19 tanto en el tema de salud, el económico y el comercio intrarregional.

En el tema del flujo comercial ante la pandemia, el SICA fortalece los mecanismos de facilitación del comercio, como la Declaración Única Centroamericana (DUCA), la cual es una medida de facilitación del comercio, con el apoyo de los servicios aduaneros de la región y del COMIECO.