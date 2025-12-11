Comercio exterior costarricense puede cerrar en US$35.000 millones este 2025

Se espera que las exportaciones de bienes cierren en US$22.000 millones mientras que servicios lo haga en US$11.000 millones, según datos de Cadexco.

Por Revista Summa

La Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) presentó las cifras proyectadas de cierre para este año, donde esperan un año récord de US$35.000 millones entre bienes y servicios exportados, lo que representa un 15% de crecimiento respecto a lo que se presentó en 2024.

Víctor Pérez, presidente de Cadexco, resaltó que a pesar de las adversidades que enfrenta el sector, en especial el tema del tipo de cambio, el sector exportador muestra su fuerza teniendo un año récord. “Las exportaciones representan el 42% del PIB de Costa Rica, exportamos a 168 países, tenemos 2.500 empresas dedicadas al sector exportador, 4.300 productos diferentes salen de este país, y somos el empleador de más de 700.000 personas, lo que representa más del 30% de las personas empleadas”, enfatizó Pérez.

A futuro

Pérez señaló que para el 2026, Cadexco espera que las exportaciones crezcan un 8% cerrando el 2026 con más de US$37.000 millones tanto en bienes como servicios.

El presidente presentó una guía para mejorar la competitividad del sector. El primer punto sería lo del tipo de cambio, donde urgen al Banco Central de Costa Rica (BCCR), una rebaja en la Tasa de Política Monetaria para mejorar el acceso de financiamiento y para que pueda haber menos presión en la divisa estadounidense.

La Cámara también pide que se apruebe el proyecto de jornadas 4×3 (el cual establecería unas jornadas de 12 horas por 4 días por 3 días de descanso), “ya que le permitiría a las empresas ajustar mejor sus jornadas laborales, y de esta manera ser más competitivas; mientras que a los colaboradores, les brindaría la oportunidad de ajustar sus tiempos para que puedan seguir capacitando o aprovechar su tiempo libre, en lo que quieran”.

Otro punto que genera preocupación es la incertidumbre que genera las políticas comerciales de Estados Unidos, principal socio comercial de Costa Rica. “Este año tuvimos muchas noticias alrededor de las políticas económicas de las autoridades estadounidenses. De la noche a la mañana teníamos un 10% de arancel en algunos productos, al otro día lo habían quitado, tres días después lo pusieron de nuevo, y ahora estamos cerrando el año con un proyecto para imponer aranceles al equipo médico, la mayor fuente de las exportaciones de Costa Rica. Desde la Cámara nada más abogamos en mantener la seguridad jurídica y hacer el trabajo nosotros a lo interno para aumentar nuestra competitividad”, resaltó.

La Cámara espera que Costa Rica puede adherirse al Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA). Este acuerdo incluye variedad de temas que inciden en el comercio digital y contiene diversas disposiciones para facilitar el comercio digital, promover la confianza y fomentar la discusión sobre tendencias emergentes. Además, espera poder ser miembro de la Alianza del Pacífico y del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), y establecer una relación diplomática-comercial con Japón.

En cuanto a infraestructura, Cadexco aboga porque se acelera la modernización del Puerto de Caldera, en el Pacífico costarricense, también en el Aeropuerto Daniel Oduber, en la provincia de Guanacaste, donde las instalaciones no son las adecuadas para el transporte de carga aérea. También exhortan para que se trabaje en los cuello de botella en el Aeropuerto Juan Santamaría donde apenas hay 6 espacios para aviones de carga. Además, hacen un llamado para que se terminen los trabajos en la importante ruta 32, la que conecta la capital con la zona del Caribe, que estuvo cerrada más de 30 días. Allí se realiza una intervención importante en el tramo Zurquí, donde se generan el 80% de los cierres.

Cadexco también elaboró una matriz comparativa entre las propuestas de varios candidatos presidenciales con las de su propuesta país que fue presentada el día de hoy. “Nosotros vamos a presentar esta hoja de ruta que hicimos a los nuevos diputados para que analicen a ver si coincidimos con la visión que tenemos como país, para poder avanzar para el futuro del sector exportador”, indicó Pérez.