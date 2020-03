Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica aprueba la consulta médica virtual

La tarifa se reduce un 50 por ciento de la consulta de un Médico Cirujano y aplica para médicos generales y especialistas.

Por Revista Summa

El presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, el doctor Luis Carlos Pastor Pacheco, anunció que, a partir de esta mañana, todos los médicos, tanto generales como especialistas, están autorizados para ofrecer consulta médica no presencial utilizando medios virtuales (Telemedicina).

“La consulta se podrá realizar siempre y cuando según la naturaleza del trauma o patología a valorar, no sea indispensable el examen físico presencial para determinar el diagnostico o el tratamiento a seguir y que el medio tecnológico cuente con la calidad suficiente que permita escuchar, observar los datos y el área física a valorar mediante este mecanismo” comentó el galeno.

Entre las limitaciones de este tipo de consulta se encuentra que los doctores no se podrán realizar certificados médicos ó dictámenes de licencia, de acuerdo con el Capitulo XVIII Artículo 196 del Código de Ética Medica. Tampoco podrán hacer recetas de psicotrópicos, estupefacientes o antibióticos de acuerdo a la normativa vigente del Ministerio de Salud. Solamente podrán expedir recetas para continuar tratamientos de patologías crónicas.

Algo importante es que el precio de esta consulta no podrá ser mayor al 50% del costo del de la tarifa establecida por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Si algún médico incumple el paciente debe reportarlo al colegio al número telefónico 2210 2200 o al correo electrónico fiscalia@medicos.cr

Con el fin de proteger el acto médico la consulta deberá ser grabada.

“El médico que realiza la “consulta no presencial” mantiene las mismas responsabilidades que exige el Código de Ética Médica, por tanto, no puede hacer abandono del paciente. Si la evolución de su padecimiento no es adecuada debe canalizar su atención presencial o referirlo.”