Coca-Cola FEMSA impulsa el crecimiento de 184 micro y pequeñas empresarias en Costa Rica

Por Revista Summa

Coca-Cola FEMSA, el embotellador más grande del mundo por volumen de ventas del Sistema Coca-Cola, celebró la cuarta edición del programa Mujeres ON en Costa Rica, iniciativa orientada a fortalecer el desarrollo de micro y pequeños negocios liderados por mujeres en el país.

En esta edición participaron 184 emprendedoras costarricenses, principalmente de San José y cantones como Goicoechea, Desamparados, Tibás, Moravia, San Carlos, Alajuelita, La Unión de Cartago, Montes de Oca, Coronado, Curridabat y Aserrí, además de Heredia y algunas participantes de Guanacaste y Puntarenas.

“Mujeres ON brinda a sus beneficiarias herramientas y conocimientos prácticos esenciales para lograr la sostenibilidad y el crecimiento de sus emprendimientos. En Coca-Cola FEMSA creemos en el poder transformador de las mujeres emprendedoras como motor de desarrollo económico y social para crear el futuro”, afirmó Jerri Liu, director de Operaciones de Coca-Cola FEMSA Centroamerica Sur.

Desde su creación, Mujeres ON ha beneficiado a 592 empresarias en Costa Rica y Nicaragua (411 en Costa Rica y 181 en Nicaragua), consolidándose como un referente regional de empoderamiento económico femenino.

Como parte del proceso, las participantes realizaron un autodiagnóstico para identificar fortalezas, oportunidades de mejora y necesidades de sus negocios, lo que facilitó la conexión con los aliados del programa. En total, son 19 organizaciones aliadas como: Evo Consultores, BAC Credomatic, Eco Legal, iSmart Comply, Women at Microsoft, Impact Hub San José, Coopecaja, UCR, TEC, Cámara de Comercio, Municipalidad de Goicochea, Grupo Mutual, Banco Popular, Efecto Boomerang, Claro Empresas, Asociación Masaya, Red de Impacto, Fundación Desafío Circular y Simple Change.

Uno de los principales diferenciadores de Mujeres ON en 2025 es la incorporación de una asistente virtual que se integra al equipo. Se trata de Luz, una herramienta diseñada para responder las consultas de las participantes durante el programa, fortaleciendo la cercanía y el acompañamiento personalizado.

Al concluir el proceso formativo, las graduadas de la cuarta edición en Costa Rica se integrarán a una red de más de 400 egresadas, que permitirá compartir experiencias de crecimiento y fortalecer vínculos entre empresarias en todo el país.