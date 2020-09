Clases de cocina virtuales promueven productos costarricenses en Canadá y Estados Unidos

El objetivo de las clases fue enseñar a los compradores a preparar recetas con alimentos nacionales.

Por Revista Summa

Productos costarricenses como yuca enlatada, palmito enlatado, coctel mix margarita, chips de patacones, fruta deshidratada (mango y piña), pasta normal y gluten free, pasta hecha con palmito y cúrcuma, suplemento nutricional a base de miel de café, café tostado en grano, cacao en polvo y fruta deshidratada en lámina, se promocionaron la semana anterior en Canadá y Estados Unidos a través de clases de cocina virtuales para los compradores de esos mercados.



El objetivo de la actividad, coordinada por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) y sus oficinas en Canadá, Nueva York y Miami; fue promocionar la diversidad y versatilidad de los productos alimentarios de nuestro país y cómo utilizarlos en recetas fáciles de preparar.



Las 11 empresas costarricenses que se promocionaron en las clases de cocina virtuales fueron: Pure Joy, Agroindustrial Montaña Azul Internacional del Siglo XXI S.A., Grupo ALPIGO S.A., Natural Sins Limitada, Paradise Ingredients S.A., Tertulia Brugge S.A., Productos Makala, Lam Snacks Foods S.A., Roma Prince S.A., CoopeAgri R.L. y Fideos Precocidos de Costa Rica S.A.



Álvaro Piedra, Director de Exportaciones de PROCOMER, explicó que esta iniciativa responde a una estrategia de promoción de alimentos de alto valor agregado en los mercados de Canadá y Estados Unidos. “Por motivo de la pandemia, el Fancy Food Show fue cancelado este año, por esta razón planteamos estas clases de cocina virtuales para continuar promocionando los productos nacionales ante clientes, actuales y potenciales, que regularmente asisten a esta feria. Además, es una forma de enseñar a los compradores cómo se pueden utilizar los alimentos nacionales en diversas recetas”, afirmó.

Por su parte, Nick Mattiace, VP Business Development de Husky Food Importers and Distributors Ltd., envió un agradecimiento por la actividad. “Gracias por organizar una velada divertida y deliciosa. Una forma ideal de introducir varios productos nuevos en el mercado”, comentó.



Las clases virtuales fueron impartidas por la chef costarricense Sophía Rodríguez y se contó con la participación de 12 distribuidores de alimentos en Canadá, 10 de Nueva York y 9 de Miami, quienes recibieron en sus casas las muestras de los productos nacionales para la preparación de las recetas. Algunos de los participantes fueron representantes de reconocidas cadenas norteamericanas como Atalanta, White Toque, Crispy Green, NY Produce y Family Foods.



Finalmente, la chef Sophía Rodríguez manifestó sentirse muy orgullosa de representar al país y agregó que “es todo un reto trabajar con este tipo de iniciativas porque se debe ser creativo y los platos tienen que ser sencillos, fáciles de ejecutar y muy ricos, porque son para gente que no se dedica a cocinar”.