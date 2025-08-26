Ciudad de Guatemala se prepara para liderar el diálogo regional sobretransición energética con RENPOWER Centroamérica Triángulo Norte 2025

La elección de Guatemala como sede reafirma su papel estratégico en la transición energética de Centroamérica.

Por Revista Summa

La Ciudad de Guatemala se convertirá en el epicentro regional del sector energético con la celebración de RENPOWER Centroamérica – Triángulo Norte, la conferencia líder en transición energética que reunirá a expertos, autoridades y ejecutivos de Guatemala, El Salvador y Honduras bajo el eje: Fortalecimiento de las Renovables y la Seguridad Energética.

El evento se realizará los días 3 y 4 de septiembre de 2025 en el Hotel Barceló en la Ciudad de Guatemala. La sesión inaugural contará con la participación del Ministro de Energía y Minas de Guatemala, Ing. Víctor Hugo Ventura, y continuará con la presentación de la nueva licitación de generación en Honduras, a cargo del Secretario de Estado en el Despacho de Energía, Dr. Erick Tejada.

Durante dos días, los asistentes compartirán perspectivas sobre la transformación de los mercados energéticos, con especial énfasis en las energías renovables, almacenamiento de energía, digitalización, gas natural, redes de transmisión, tecnologías innovadoras y oportunidades de inversión.

Actualmente, la región del Triángulo Norte vive un momento decisivo:

En Guatemala, la licitación PEG-5 busca impulsar más de 1,400 MW en proyectos a gran escala.

En Honduras, se prepara una licitación histórica de 1,500 MW, enfocada en energías renovables y almacenamiento.

Estos procesos marcan un punto de inflexión en la diversificación energética y la seguridad del suministro regional, abriendo oportunidades estratégicas para inversionistas y desarrolladores de proyectos.

El evento contará con la participación de altos funcionarios gubernamentales, reguladores del sector energético y directivos de empresas líderes de la región, ofreciendo un espacio de intercambio de conocimientos, análisis de tendencias y presentación de soluciones innovadoras para consolidar la transición energética en Centroamérica.

Se espera la participación de más de 300 asistentes provenientes de América, Europa y Asia, representando a toda la cadena de valor del sector eléctrico, desde autoridades gubernamentales hasta desarrolladores de proyectos, instituciones financieras multilaterales e inversionistas.

Un mercado dinámico y grandes inversiones lo esperan en la conferencia RENPOWER Centroamérica Triángulo Norte 2025, en Guatemala.



Más información y registro oficial:

https://euroconventionglobal.com/event/renpower-centroamerica-triangulo-norte-2025/

Contacto directo: José Romero – [email protected]