City Mall: una verdadera ciudad dentro de la ciudad

Este centro comercial se presenta como un espacio dinámico, vi­brante y moderno, ideal para compartir en familia, con amigos o en pareja experiencias que van más allá de las compras.

Gracias a la diversidad de su oferta y la amplitud de sus servicios, se ha consolidado como un ecosistema integral donde los visitantes logran satisfacer múltiples necesidades en un solo lugar. Como si fuera poco, durante todo el año la marca impulsa dinámicas promo­cionales, actividades de entretenimiento y eventos culturales que fortalecen la conexión emocional con los consumidores y aseguran su permanencia en el Top of Mind.

El compromiso con la sostenibilidad suma al prestigio de City Mall. Implementa un sistema integral de manejo de residuos que incluye separación, reciclaje y disposición adecuada, fomentando prácticas responsables entre comercios y visitantes. También dispone de una planta de tratamiento de aguas residuales que permite reutilizar el recurso para usos no potables (como riego de áreas verdes), con lo que contribuye al ahorro y sostenibilidad hídrica; está en proceso de obtener la certificación ISO 50001 y tiene previsto instalar de pane­les solares y otras iniciativas para mejorar la gestión energética.

La comunicación relevante y creativa es parte de su fórmula ga­nadora. En las distintas temporadas del año impulsa campañas pu­blicitarias asociadas a promociones de verano, San Valentín, Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño, Black Friday y Navidad. Cada una se caracteriza por su alto nivel de conexión con el público obje­tivo, propuestas interactivas y una fuerte presencia en medios tradi­cionales y digitales. Ese afán por generar experiencias relevantes y diferenciadas siempre se traduce en fidelidad hacia la marca.