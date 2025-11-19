Descargue GRATIS la edición de Noviembre de Revista Summa
City Mall: una verdadera ciudad dentro de la ciudad

Nov 19, 2025 | Noticias de Hoy

City Mall se encuentra dentro de las marcas Top of Mind de la región. 

Por Revista Summa

Este centro comercial se presenta como un espacio dinámico, vi­brante y moderno, ideal para compartir en familia, con amigos o en pareja experiencias que van más allá de las compras.

Gracias a la diversidad de su oferta y la amplitud de sus servicios, se ha consolidado como un ecosistema integral donde los visitantes logran satisfacer múltiples necesidades en un solo lugar. Como si fuera poco, durante todo el año la marca impulsa dinámicas promo­cionales, actividades de entretenimiento y eventos culturales que fortalecen la conexión emocional con los consumidores y aseguran su permanencia en el Top of Mind.

El compromiso con la sostenibilidad suma al prestigio de City Mall. Implementa un sistema integral de manejo de residuos que incluye separación, reciclaje y disposición adecuada, fomentando prácticas responsables entre comercios y visitantes. También dispone de una planta de tratamiento de aguas residuales que permite reutilizar el recurso para usos no potables (como riego de áreas verdes), con lo que contribuye al ahorro y sostenibilidad hídrica; está en proceso de obtener la certificación ISO 50001 y tiene previsto instalar de pane­les solares y otras iniciativas para mejorar la gestión energética.

La comunicación relevante y creativa es parte de su fórmula ga­nadora. En las distintas temporadas del año impulsa campañas pu­blicitarias asociadas a promociones de verano, San Valentín, Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño, Black Friday y Navidad. Cada una se caracteriza por su alto nivel de conexión con el público obje­tivo, propuestas interactivas y una fuerte presencia en medios tradi­cionales y digitales. Ese afán por generar experiencias relevantes y diferenciadas siempre se traduce en fidelidad hacia la marca.

Parte de un proyecto en expansión

City Mall marcó el arribo de Corporación Lady Lee a Costa Rica, hace 10 años. Desde entonces el grupo hondureño ha experimentado un crecimiento sostenido que se refleja tanto en la expansión de los metros arrendables dentro del centro comercial, como en nuevos proyectos inmobiliarios. Tal es el caso de City Towers, un complejo anexo que integra oficinas, un casino y el hotel Hilton Garden Inn San José Airport City Mall, de 149 habitaciones y categoría 5 estrellas otorgada por el ICT.

El grupo también impulsa un nuevo con­cepto de plazas comerciales bajo la marca Ventu Plaza, enfocada en ofrecer experiencias de compra y entretenimiento en forma­ tos de comercio al aire libre. Las primeras tres ya están en construcción, en Desamparados, San Sebastián y Liberia, sede que albergará un hotel AC Marriott de 140 ha­bitaciones y un centro de convenciones, con miras a posicionarse como un destino estratégico para el turismo de negocios y la realización de eventos en la región.

DE TODO EN UN SOLO LUGAR

  • Diversión y entretenimiento: Se asocia con experiencias alegres, espontáneas y memorables a través de todas las actividades y eventos que organiza durante el año y de espacios recreativos permanentes, como sus arcades, cines y locales de entretenimiento para diferentes edades y preferencias.
  • Modernidad y estilo: El diseño, arquitec­tura y oferta del mall reflejan una identidad moderna y urbana que atrae a consumidores actualizados con tendencias y tecnología.
  • Cercanía emocional y calidez: Se posicio­na como una marca accesible y amigable que genera conexión emocional con los visitantes en cada visita.
  • Variedad y conveniencia: Su propuesta se basa en una gran oferta de tiendas, gastro­nomía y entretenimiento, área médica, zona de servicios financieros y centros educativos (escuelas de idiomas y universidades) en un solo lugar, lo cual responde a la necesidad de practicidad del consumidor actual.
