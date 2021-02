CINDERE dentro de los nuevos mejores “think tank” del mundo

El Global Go To Think Tank Index Report de 2020 elaborado por la Universidad de Pensilvania (EE.UU.), ha valorado a CINDERE como uno de los nuevos mejores think tanks del mundo.

Por Rodrigo Asturias

CINDERE es el Centro de Investigación para el Desarrollo Regional de la Universidad del Istmo en Guatemala, el cual está asociado al Navarra Center for International Development (NCID) de la Universidad de Navarra en España. El centro se caracteriza por la generación de investigación aplicada enfocada a temas de política, económica y social. Su finalidad es generar conocimiento que facilite el crecimiento inclusivo en Guatemala y los países de la región centroamericana.

El Global Go To Think Tank Index Report de 2020 elaborado por la Universidad de Pensilvania (EE.UU.), ha valorado a CINDERE como uno de los nuevos mejores think tanks del mundo. De igual manera el NCID, ha conseguido por sexto año consecutivo el mejor ‘think tank’ universitario de España y el número 54 del mundo.

El reporte de la Universidad de Pensilvania ha analizado más de 8.000 centros de investigación y un total de 12.800 periodistas, donantes y personalidades de la sociedad civil han contribuido en su elaboración. Los criterios de selección han incluido temas como calidad del personal, el desempeño e impacto académico, y las relaciones institucionales, entre otros.

Un beneficio para todos

En objetivo de CINDERE es generar evidencia sobre el impacto de intervenciones de bajo costo, replicables y escalables. La investigación permite asesorar a empresas, organismos internacionales e instituciones públicas con vocación al desarrollo de Guatemala.

Es por eso que cada investigación tiene estas tres insignias:

Cada intervención debe tener un impacto. Ese impacto debe ser cuantificable. El resultado de la investigación debe llevar a un fortalecimiento institucional que permita aumentar el conocimiento y mejorar las oportunidades de los centroamericanos.

Temáticas de investigación, una necesidad inmediata

A través de la investigación aplicada y la generación de ideas de alto nivel académico, se propone desarrollar propuestas efectivas y medibles para hacer análisis en estos ámbitos:



Salud primaria: desnutrición crónica

Calidad de la educación

Seguridad

Migración

Competitiviad de la economía nacional y empresas

Generación de empleo de calidad y emprendimiento

CINDERE busca establecer colaboraciones de investigación con instituciones públicas y privadas en Centroamérica, con especial interés en el Triángulo Norte.

Partiendo de una visión global, se pretende aportar soluciones escalables y compatibles con los diversos contextos de la región.

Esfuerzos visibles

Los esfuerzos de CINDERE se materializan en proyectos de investigación, cuyos avances son publicados periódicamente como Working Papers. Estos, a su vez, son publicados en revistas científicas de primera línea.

Para el público general, el centro también realiza contribuciones generales como los Country Reports, que son informes sobre países en vías de desarrollo, y Occasional Papers, ensayos cualitativos, y reseñas de libros sobre temáticas de desarrollo.

Asimismo, se organizan eventos, seminarios y debates en torno a las líneas de investigación.

La visión a largo plazo contempla la realización de cursos de capacitación enfocados en la investigación sobre desarrollo.

La clasificación que se ha otorgado esta vez como uno de los mejores Think Tanks del mundo, significa para el CINDERE- NCID un impulso para seguir mejorando el trabajo y el impacto de la investigación, así como su presencia internacional, sus contribuciones generales y la presencia en los medios de comunicación, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.