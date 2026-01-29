CINDE impulsará la consolidación de Costa Rica como líder regional en dispositivos médicos

Participación apostará por diversificar la inversión en ciencias de la vida , destacando la capacidad del país para albergar operaciones de mayor valor agregado.

Por Revista Summa

Costa Rica reforzará su posición como destino atractivo en ciencias de la vida y tecnología médica durante el MD&M West 2026, el evento más importante de esta industria en los Estados Unidos.

“En un contexto mundial de inversión competitivo y volátil, Costa Rica debe destacar factores clave como su historial comprobado, el ecosistema robusto que lo posiciona como un hub del sector de ciencias de la vida y, sin duda, su talento humano. Seguiremos posicionando al país y mostrando por qué en nuestro país operan más de 90 empresas del sector –incluyendo 14 de las 30 líderes globales– diversificado las capacidades productivas y pasando de ensambles sencillos a procesos de mayor valor agregado, ligados a operaciones de investigación, diseño y desarrollo complejos”, aseguró Marianela Urgellés , Directora General de CINDE .

Estrategia de participación: progreso y más inversión para Costa Rica

MD&M West 2026, se realizará en Anaheim, California, del 3 al 5 de febrero, con la presencia de más de

1 700 empresas expositoras y alrededor de 13 000 profesionales asistentes de la industria. En esta oportunidad, CINDE buscará ampliar y diversificar el ecosistema de inversión extranjera en el país atrayendo nuevos proyectos de alto valor agregado.

Para promover la oferta país, la delegación de CINDE contará con el apoyo de cuatro de sus aliados estratégicos del sector privado: Manpower , BAC , Cushman & Wakefield | AB Advisory y Alta Legal . El acompañamiento de ellos permitirá brindar a los inversionistas una experiencia integral, desde la disponibilidad de personal especializado y capacitación, hasta facilidades para establecer operaciones en Costa Rica.

“El talento humano es uno de los principales diferenciadores de Costa Rica para atraer inversión de alto valor. Desde ManpowerGroup, líder global en soluciones de talento humano y experto en todo el ciclo laboral, fortalecemos la disponibilidad, capacitación y empleabilidad del talento que impulsa sectores estratégicos como ciencias de la vida y tecnología médica”, comentó Scarleth Tercero Loría , gerente país de ManpowerGroup Costa Rica.

CINDE ha coordinado con antelación reuniones de negocio con compañías clave del sector, incluyendo contratistas globales de manufactura, fabricantes de dispositivos mínimamente invasivos y productores de componentes plásticos especializados. Estos encuentros buscan concretar nuevas oportunidades de inversión y encadenamientos productivos.

“Vemos la oportunidad de diversificar y desarrollar localmente procesos prioritarios, como servicios de esterilización, electrónica aplicada, dispositivos electromecánicos y conectados, maquinado de precisión y servicios avanzados de ingeniería y manufactura. Estas capacidades no solo fortalecen a las empresas con presencia en el país, sino que también generan un efecto multiplicador para atraer nuevas inversiones, al contar con una cadena de suministro completa en Costa Rica”, señaló Ana María Romero , Gerente de Asesoría de Inversión de CINDE.

Romero, agregó: “No hay que dejar de lado, que, en el sector médico, persiste el apetito por centralizar procesos de servicios en el país, complementando las operaciones de manufactura y fortaleciendo la propuesta de valor integral”.

“Para BAC, este tipo de eventos tienen una relevancia estratégica para Costa Rica, pues, hoy más que nunca, debemos seguirnos posicionamiento como un país atractivo para la inversión extranjera, gracias a un ecosistema logístico robusto que permite a estas empresas consolidar sus operaciones, generar empleo y desarrollo. Nuestra organización se ha posicionado como líder en propuestas de valor para el sector corporativo local e internacional y estamos listos para sentarnos a conversar y definir cómo apoyar la instalación y el desarrollo de las empresas del sector de ciencias de la vida en nuestro país”, manifestó Lorena Arce , vicepresidenta de Banca de Empresas y Patrimonial de BAC.

Ciencias de la vida en Costa Rica

Actualmente operan en el país más de 90 empresas multinacionales del sector, entre las que figuran Abbott, Medtronic, Boston Scientific, Philips, Baxter, Johnson & Johnson, Edwards Lifesciences, Smith & Nephew, Cardinal Health y Terumo (MicroVention), Zimmer Biomet, entre otras. Esto significa que 14 de las 30 principales compañías de dispositivos médicos a nivel mundial tienen operaciones en Costa Rica.

La industria de dispositivos médicos y ciencias de la vida emplea hoy a más de 60 mil personas de forma directa, nutriendo un talento local altamente especializado.

En 2024, las exportaciones costarricenses de equipos médico-científicos alcanzaron más de $8.500 millones. Este desempeño ubica al país entre los principales exportadores mundiales de dispositivos médicos y líder global per cápita en exportación de estos productos.

CINDE y sus aliados estratégicos también observarán de cerca las innovaciones emergentes en digitalización de manufactura, dispositivos wearables, automatización, software médico integrado y el Internet de las Cosas Médicas (IoMT). Conocer estas tendencias de vanguardia permitirá a Costa Rica anticipar las demandas futuras de la industria y mantenerse a la vanguardia como un destino predilecto para la inversión a nivel global.