Cinco tendencias que transformarán el rol del CFO en 2026, según Deloitte

El estudio realizado a partir de una encuesta a líderes financieros de América Latina.

Por Revista Summa

En su más reciente estudio, Finance Trends 2026, Deloitte explora cinco tendencias clave sobre cómo los Chief Financial Officers (CFOs) están adaptando sus funciones ante un entorno económico cambiante, tecnológico y cada vez más estratégico.

Este informe le permite a los CFOs entender hacia dónde se dirige el rol financiero en las organizaciones, ayudándoles a anticiparse a tendencias que impactarán su competitividad y sostenibilidad.

Randolf Niedermeyer, Socio Líder de Assurance en Deloitte Centroamérica afirma que “el estudio ofrece importantes insights accionables que ayudan a los CFOs a tomar decisiones más informadas sobre estructura organizacional, talento, tecnología y estrategia financiera. El CFO ya no es solo guardián de los números, sino un arquitecto del futuro empresarial”.

A continuación, cinco tendencias clave:

1. La velocidad como prioridad

El estudio detalla que los CFOs están adoptando modelos de gobernanza ágiles y planificación de escenarios para responder rápidamente a la incertidumbre. La toma de decisiones debe ser más rápida y basada en datos.

2. El CFO como líder estratégico

El rol del CFO se expande más allá de las finanzas operativas. Se involucra directamente en la estrategia empresarial, impulsando la transformación digital con IA y soluciones en la nube.

3. Gestión rigurosa de costos

Se busca una disciplina financiera más estricta, con foco en eficiencia y generación de valor. El área de finanzas lidera iniciativas de optimización de costos con métricas claras.

4. Insights potenciados por IA

La inteligencia artificial se está integrando en procesos financieros para generar análisis predictivos y automatizar tareas. Sin embargo, aún hay barreras para lograr implementaciones efectivas que generen retorno de inversión.

5. Talento híbrido en finanzas

Se está conformando una nueva estructura de equipos financieros que combina contadores, analistas y científicos de datos. Este enfoque busca acelerar la transformación digital y mejorar la toma de decisiones.

Importancia del Finance Trends 2026

El estudio realizado a partir de una encuesta a líderes financieros de América Latina se enfoca en identificar prioridades, desafíos y oportunidades en sus áreas de gestión. Por lo que el informe sirve como hoja de ruta para modernizar procesos financieros y adoptar tecnologías emergentes con mayor confianza, al destacar el uso de IA, automatización y talento híbrido.

Asimismo, los CFOs y sus equipos pueden usar el estudio como respaldo para posicionarse como líderes estratégicos dentro de sus empresas, justificando inversiones en capacidades analíticas, planificación ágil y gestión de costos.

Finalmente, los involucrados en esta área pueden hacer un benchmark regional, comparando sus prácticas actuales con las de otros líderes financieros en América Latina, identificando brechas y oportunidades de mejora en sus empresas.