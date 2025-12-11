Cierre Fiscal 2025: Un llamado oportuno para una revisión tributaría ordenada, antes del 31 de diciembre

Este año, el proceso incorpora ajustes relevantes con la entrada en funcionamiento de OVI.

Por Revista Summa

A menos de 3 semanas de finalizar el año, el Cierre Fiscal se convierte en una prioridad para empresas, profesionales independientes y contribuyentes en general, en el que la preparación y el orden son claves para una adecuada declaración de impuestos, en esta ocasión con la novedad de la entrada en vigencia de Tribu-CR.

Con la fecha límite al 31 de diciembre, este proceso fiscal anual exige un análisis cuidadoso de los costos y gastos vinculados a los ingresos del período, así como una revisión detallada de los cambios recientes implementados por el Ministerio de Hacienda.

En palabras del experto en impuestos, Raymundo Volio, de Actualidad Tributaria: “durante los días previos al cierre, es fundamental verificar que todos los gastos necesarios estén debidamente registrados, pues una vez concluido el periodo fiscal ya no será posible generar nuevas facturas para efectos deducibles”.

“A partir de enero, la atención debe centrarse en consolidar los estados financieros definitivos, base esencial para el cálculo de la renta neta y del impuesto correspondiente, cuyo pago deberá realizarse a más tardar el 15 de marzo de 2026”, enfatizó el abogado.

Recomendaciones de oro para los contribuyentes:

● Revisar todos los gastos y costos relacionados con los ingresos del 2025 antes del Cierre Fiscal.

● Comprobar que los pagos parciales y créditos fiscales estén registrados de forma correcta en OVI (Oficina Virtual Inteligente) y en el nuevo formulario.

● Verificar que las instituciones retenedoras hayan informado correctamente las retenciones del 2% y solicitar notas de crédito si fuera necesario.

● Ajustar a tiempo los estados financieros, para garantizar un cálculo adecuado de la renta neta y del pago final del impuesto sobre la renta.

Este año, el proceso incorpora ajustes relevantes con la entrada en funcionamiento de OVI, que empezó a regir el 6 de octubre pasado. Desde esta plataforma se puede revisar la aplicación de los créditos fiscales, los pagos parciales realizados durante junio, septiembre y diciembre, y las retenciones asociadas al impuesto sobre la renta.

“Una verificación temprana será clave, especialmente en lo referente a las retenciones del 2%, ya que la falta de información correcta por parte de las instituciones retenedoras podría impedir su acreditación”, destaca Volio, quien además indica que la importancia de la anticipación en este proceso, ya que “un Cierre Fiscal ordenado no solo evita errores y sanciones, sino que permite al contribuyente optimizar su posición tributaria. La clave está en revisar, confirmar y corregir antes de que finalice el año”.

En este contexto, realizar las gestiones necesarias con suficiente antelación, incluyendo solicitudes de notas de crédito, ajustes contables y revisión de pagos, permitirá a los contribuyentes ejecutar la debida diligencia y presentar una declaración eficiente y correcta.

Por lo que este es el momento oportuno para afinar los números y dejar todo listo para el proceso fiscal que se aproxima.Recuerde que declarar mal o no hacerlo, puede implicar multas, sanciones y pagos mayores.