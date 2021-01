Cierre económico hizo retroceder diez años el nivel de exportaciones de El Salvador

Los sectores más afectados han sido el de prendas de vestir, ya que en 2019 exportó $1,279 millones, y en 2020 solo alcanzó $910 millones.

Por El Salvador

Las exportaciones salvadoreñas tuvieron una caída del 15.4 % en 2020, un dato que no solo revela una baja significativa respecto a 2019, sino además un retroceso de diez años, según afirmó la directora ejecutiva de la Corporación de Exportadores (Coexport), Silvia Cuéllar.

“Sí, presentamos una caída de 15.4 %, pero lo más grave es todo lo que hemos retrocedido. En 2011, tuvimos un monto de exportaciones de $5,300 millones y en 2020 nos quedamos en $5,030 millones, es decir, hemos retrocedido diez años y recuperarnos no se consigue de la noche a la mañana”, lamentó la representante del sector.

Según el Banco Central de Reserva, las exportaciones en 2019 alcanzaron los $5,943 millones, casi $1,000 millones más que el año pasado y según venían comportándose los mercados, la dinámica apuntaba a seguir en este crecimiento, pero la crisis de la pandemia afectó todas esas previsiones.

Según el análisis de Coexport, los tres factores cruciales que han generado este retroceso son la pandemia, el cierre económico y los cambios en la demanda de los diferentes mercados.

“Primero se dio el cierre económico por mucho tiempo y se tenía una gran incertidumbre por no tener ni fecha para reapertura. Cuando se abrió la economía, las empresas trataron de retomar los negocios con los compradores y renovar los contratos, pero algunos contratos no se pudieron recuperar, porque si el proveedor le falla, el comprador busca quién sí pueda suplirle y eso ya no se recuperó”, dijo Cuéllar.

Los sectores más afectados

Los sectores más afectados han sido el de prendas de vestir, ya que en 2019 exportó $1,279 millones, y en 2020 solo alcanzó $910 millones; así también disminuyó la maquila ya que en 2019 acumuló $1,165 millones y el año pasado solo logró ventas por $889 millones.

También los productos textiles, que de exportar $485 millones en 2019, bajó a $406 en 2020.

Otro de los sectores que ha sido fuertemente afectado es el de calzado pues en 2019 exportó $30.47 millones y en 2020, $23.78 millones. También el sector de bebidas tuvo una disminución de $159 millones a $92 millones en esos dos períodos respectivamente.

“El problema con este rubro es que se proyecta que seguirán a la baja debido a que la población educativa que siempre ha tenido una gran demanda, al igual que en El Salvador, en otros países siguen con clases virtuales, por lo que los hogares no están comprando en zapato escolar”, detalló Cuéllar.

Tres sectores crecieron

Dentro de los sectores manufacturados, el de alimentos ha sido el que más creció pues en 2019 acumuló $828 millones y en 2020 alcanzó los $859.9 millones.

“Esto se debió, en gran medida porque la gente a nivel mundial quería abastecerse de alimentos por toda la incertidumbre que se estaba viviendo, más en los meses más drásticos”, dijo la directora ejecutiva de Coexport, agregando que los mercados que más compraron alimentos a El Salvador fueron Estados Unidos, Guatemala y Honduras.

El otro rubro que se vio favorecido, aunque no en fuertes cantidades, fue el de farmacéuticos; en 2019 exportó $171 millones y en 2020 $182 millones.

El sector de materiales y productos químicos también tuvo un incremento; en 2019 llegó a $27 millones y en 2020 alcanzó los $50 millones, detalló experta, quien asegura que la recuperación del sector no se logrará en un año, sino a largo plazo.

Esperan la Política de Comercio e Inversión

La representante de los exportadores señaló, además, que tienen información que esta semana el gobierno estaría presentando la Política de Comercio e Inversiones y que esperan que dentro de este plan, todas sus recomendaciones y propuestas hayan sido tomadas en cuenta.

“Este trabajo se empezó en 2019, que empezamos a trabajar con el gobierno para dar rumbo al país con un plan de comercio e inversión, pero luego se vino la pandemia y esto se dejó. Sin embargo entiendo que se volvió a retomar y que las propuestas que dimos iban a ser tomadas en cuenta y que esta semana presentarán esa política”, expresó Cuéllar.

Los puntos fundamentales que “no son nuevos, pero que ahora se necesitan más que nunca, son certeza jurídica para la empresa privada, facilitación del comercio y un plan de atracción de inversión. Cómo incentivar a la micro y pequeña empresa, cómo incentivar la exportación y qué tipo de negocios, etc.”, añadió.

Luego de presentada la Política de Comercio e Inversión esperan integrar mesas de trabajo con acciones concretas.

Otros temas que deben retomarse, dijo Cuéllar, es que El Salvador camine hacia la Unión Aduanera, ya que en ese plan de dinamismo comercial solo forman parte Honduras y Guatemala.

Respecto al funcionamiento del ferry entre El Salvador y Costa Rica, la experta dijo que el sector esperaba que esto fuera más rápido, sin embargo al parecer el hermano país aún trabaja en ello.