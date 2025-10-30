Ciberseguridad para todos: la responsabilidad compartida

Muchas brechas de seguridad comienzan con acciones mínimas: contraseñas débiles, dejar de actualizar el sistema.

Por Revista Summa

En un entorno cada vez más digitalizado, donde las transacciones, el trabajo y la educación dependen de la conectividad, la ciberseguridad se ha convertido en un componente esencial para la vida cotidiana. Octubre es el Mes de la Ciberseguridad, y por eso es oportuno recordar que proteger la información no es solo tarea de los fabricantes de tecnología o de los expertos en informática: es una responsabilidad compartida entre empresas, instituciones y usuarios.

Por esta razón, ACER promueve una visión integral de la seguridad digital basada en la prevención y la educación. Desde el desarrollo de equipos con arquitecturas seguras hasta la promoción de buenas prácticas de uso, la compañía busca que cada interacción tecnológica sea una experiencia confiable. Porque la protección digital comienza con las decisiones diarias de cada persona y se fortalece con la innovación en cada dispositivo.

Hábitos que fortalecen la seguridad

Muchas brechas de seguridad comienzan con acciones mínimas: contraseñas débiles, dejar de actualizar el sistema, no activar la verificación en dos pasos, hacer clic sin revisar o reusar credenciales entre servicios. Estas son “puertas abiertas” que los atacantes aprovechan para escalar privilegios, inyectar malware o robar datos sensibles.

Algunas acciones simples que todos podemos incorporar:

· Contraseñas fuertes y distintas para cada cuenta, idealmente usando un gestor de contraseñas para no tener que memorizarlas todas.

· Autenticación de múltiples factores (MFA / 2FA): activar siempre que esté disponible, para que incluso si alguien roba una contraseña, no pueda entrar sin el segundo factor.

· Actualizaciones constantes: los parches corrigen vulnerabilidades recién descubiertas —los atacantes las usan rápido—.

· Cuidado con enlaces y archivos adjuntos: verificar remitentes, no habilitar macros sin comprobar, evitar instalar apps desde fuentes no confiables.

· Respaldos regulares: tener copias fuera de línea o en almacenamiento seguro para recuperarse ante ransomware o fallas.

Estas prácticas, aunque pequeñas, refuerzan significativamente la protección ante ciberataques más elaborados.

Protección integral

Para que la seguridad sea efectiva, no basta con software: el hardware y el firmware también deben colaborar en la defensa. Aquí algunas de las tecnologías que ACER integra o respalda:

· TPM / módulo de plataforma confiable: es un chip o módulo seguro que almacena claves criptográficas, verifica la integridad del arranque y protege funciones críticas como el cifrado de disco.

· “Secured-core PCs” de ACER: para algunos modelos, se habilita una arquitectura de seguridad avanzada “por defecto” que incluye validación de firmware, arranque seguro (secure boot) y bloqueo ante componentes no autorizados.

· ACER ProShield Plus: suite de seguridad integrada que combina cifrada de archivos, destrucción segura de datos, autenticación biométrica y funciones de protección.

· BIOS / UEFI segura y validación de firmware: asegurar que el firmware arranca un sistema “limpio” y no modificado maliciosamente.

· Actualizaciones automáticas de firmware y microcódigo: para cerrar vulnerabilidades de hardware emergentes sin depender de la intervención manual del usuario.

Estas tecnologías crean una base sólida de confianza para el sistema, pero sólo funcionan correctamente si están configuradas y mantenidas adecuadamente: es ahí donde vuelve el rol del usuario.

“En ACER, creemos que la seguridad debe estar integrada en cada etapa del desarrollo de nuestros equipos. Desde el diseño del hardware hasta las capas de firmware y software, buscamos que nuestros productos ofrezcan protección sólida y confiable para los usuarios, mientras promovemos buenas prácticas digitales que refuercen la seguridad de la información. Nuestro objetivo es que la innovación y el rendimiento siempre vayan de la mano con la confianza y la protección de los datos.”, sostuvo Nigel Pallete, gerente de Ventas para Centroamérica y Caribe de Acer.

La ciberseguridad es un esfuerzo de todos: no basta con que los fabricantes o los equipos de TI hagan su parte, cada usuario también tiene un rol importante en proteger la información. Las herramientas y sistemas de protección solo funcionan plenamente cuando se combinan con hábitos responsables en el día a día. En este Mes de la Ciberseguridad, invitamos a todas las personas y organizaciones —desde usuarios finales hasta empresas— a sumarse activamente a esta responsabilidad compartida.

Por lo que ACER reafirma su compromiso de ofrecer productos en los que la seguridad no sea un añadido, sino parte del diseño desde el inicio. Proteger hoy es la base para avanzar con confianza hacia un futuro digital más seguro.