Cervecería Nacional impulsa la creatividad panameña en los Creative X Awards

Cervecería Nacional destaca con campañas de impacto social y ambiental, avanzando hacia la etapa regional y con miras a los Cannes Lions.

Por Revista Summa

La creatividad panameña se hizo presente en la etapa local de los premios Creative X Awards de AB InBev, una premiación que reconoce las campañas de marketing más innovadoras y con impacto social y ambiental en todos los mercados donde opera la compañía cervecera más grande del mundo. En esta edición, Cervecería Nacional de Panamá destacó con campañas corporativas y de marcas como Corona, Balboa, Atlas y TaDa, participando en múltiples categorías.

El certamen está compuesto por tres etapas: local, regional y global. La mejor campaña global será inscrita en los prestigiosos Cannes Lions, un galardón que celebra la excelencia en publicidad y marketing a nivel mundial.

A nivel local, Cervecería Nacional y sus marcas lograron reconocimientos en distintas categorías. En «Creative Brand Strategy», la campaña «Ser la excepción nos hace excepcionales» de Balboa, que rinde homenaje a la autenticidad y pasión de los panameños fanáticos del fútbol, fue galardonada. La marca Corona fue reconocida en dos categorías: en «Experiential», obtuvo el reconocimiento por «Vista Corona Aeropuerto», una iniciativa diseñada para conectar con viajeros en tránsito; mientras que en «Idea & Execution», destacó con «Relax a Little», una campaña que invita a disfrutar la vida con tranquilidad.

Además, la marca Corona fue reconocida como «Brand of the Year», Media.Monks recibió el premio a «Creative Partner of the Year», y Cerveza Balboa fue distinguida con el galardón a «Marketing Team of the Year».

A través de programas como los Creative X Awards, Cervecería Nacional en conjunto con sus agencias aliadas LLYC, Zenith, Mullen, NWC, Star5, Media.Monks, Reactive, reafirma su compromiso con la innovación y la creatividad, llevando lo mejor del talento panameño hacia escenarios globales. Este evento no solo eleva los estándares creativos, sino que también motiva a los equipos de marketing a desarrollar ideas que conecten emocionalmente con los consumidores y promuevan un impacto positivo en el mundo.