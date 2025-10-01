Cerca de 30 empresas agrícolas costarricenses exhiben sus productos en feria en España

Fruit Atracttion 2025 se lleva a cabo del 30 de septiembre al 2 de octubre en Madrid.

Por Revista Summa

Durante tres días completos, una delegación de 27 empresas costarricenses del sector agrícola y una cámara empresarial, participan en la feria Fruit Attraction 2025 en Madrid, España, con el objetivo de proyectar a Costa Rica como un socio estratégico en el mercado internacional a través de su oferta exportable de productos frescos.

Por medio de un stand esencial COSTA RICA, la representación nacional presenta una amplia gama de productos agrícolas como banano, melón, sandía, plátano, yuca, piña fresca, chayote, jengibre, caña de azúcar y camote. Además, la experiencia se complementa con un espacio de degustación de café costarricense preparado por un barista, así como una barra gastronómica en la que se preparan platillos con los productos exhibidos.

“La participación de Costa Rica en Fruit Attraction 2025 constituye una oportunidad para proyectar la calidad y diversidad de nuestros productos agrícolas en un escenario internacional clave para el productor costarricense. La Unión Europea es uno de nuestros principales mercados. Este espacio abre la puerta a nuevas alianzas comerciales de largo plazo y a fortalecer las que ya existen”, indicó Mario Sáenz, Gerente de Desarrollo de Exportaciones de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).

Considerado como uno de los eventos más importantes del sector, Fruitt Attraction 2025 reúne a más 103.000 visitantes de más de 145 países. Además, participan más de 2000 empresas expositoras de más de 18 sectores productivos relacionados con la agricultura.

Este año la Feria se lleva a cabo en el IFEMA MADRID, del 30 de septiembre al 2 de octubre, y participan importantes compradores internacionales como Mercadona, Mercajara, Battaglio, Anecoop, Bonnysa, entre otros.

“El sector agrícola nacional combina tradición, innovación y valor agregado. En esta feria, nuestras empresas presentan una oferta que responde a las tendencias del consumo global y que fortalece el posicionamiento de Costa Rica como un socio estratégico para el comercio internacional”, agregó Sáenz.

Para Costa Rica, la Unión Europea representa un socio comercial estratégico. Es la segunda región en importancia para las exportaciones de bienes, el 19% del valor total comercializado, con más de $3.695 millones de USD en 2024; donde el 36% corresponde a productos agrícolas y 10% a industria alimentaria.

De acuerdo con el último cierre estadístico de las exportaciones de bienes costarricenses -que considera datos generales de enero a agosto de 2025- el sector agrícola ocupa la segunda posición a nivel general, con una participación del 17% en el total exportado, alcanzando más de US$84 millones con respecto al mismo periodo del año anterior.