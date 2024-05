Centroamericanos retendrán gastos esenciales en los próximos meses, según encuesta

Los consumidores se mantienen precavidos ante escenarios económicos que pueden generar impacto en el costo de la vida.

Por La Estrella

Un 57% de los consumidores de Centroamérica, Panamá y República Dominicana manifiesta que está conteniendo sus gastos esenciales y que lo seguirá haciendo en los próximos meses, según la Encuesta Regional sobre Perspectivas del Consumidor 2024 de PwC Interaméricas.

Esto ocurre ante un escenario de preocupación sobre el ambiente económico actual de los países que componen la región. Un 76% de los encuestados afirma que se siente extremadamente o muy preocupado por su situación financiera, teniendo en cuenta el clima económico y su posible impacto sobre el costo de la vida.

Los consumidores también hacen mención de que en los próximos seis meses comprarán determinados productos solo cuando estén en promoción u oferta especial (33%) y adicional buscarán marcas con un precio más accesible (26%).

En cuanto a las expectativas, la mayoría espera que no haya cambios en sus compras de alimentos (44%) y de productos de salud y belleza (51%). Sin embargo, se observan cambios significativos en otras categorías; el 55% espera no gastar en artículos de lujo, seguido por un 44% que planea no gastar en muebles o artículos de mejora para el hogar.

No obstante, esto no parece ser igual para el 31% que afirmó que continuaría realizando gastos sobre los planes de viaje sin cambios, mientras que otro 16% espera aumentarlo. Además mencionaron que ante la posibilidad de realizar unas vacaciones en los próximos seis meses, el 40% probablemente se alojaría en un hotel, en cambio el otro 37% señaló que era probable que eligiera alojarse en una propiedad de alquiler vacacional.

Según PwC Interaméricas, estos datos muestran la posibilidad de adoptar una de las tendencias que se ha visto en el último año, como lo es el staycation, un concepto que hace referencia a los consumidores que optan por quedarse en su país, en lugar de viajar a un destino lejano, y hacer actividades de ocio como si estuviesen de vacaciones. “Es una opción popular para aquellos que desean desconectar y recargar energías sin incurrir en los gastos o el estrés asociados con los viajes lejanos”, dijo la firma.

Independientemente del auge tecnológico, la encuesta descubrió que los consumidores de la región se sienten más cómodos haciendo sus compras en tiendas físicas. En los últimos 12 meses, un 46% dice que utilizó una tienda física como canal de compra, a diferencia de un 39% que menciona haber utilizado algún dispositivo de comunicación como canal de compra.

Cabe destacar que un 33% y un 22% de los consumidores encuestados son personas jóvenes que tienen conocimiento de las nuevas tecnologías emergentes como la IA generativa (GenAI), así como de distintos canales de compra.

Referente a las compras en tienda física, un 88% menciona que los descuentos o promociones son los principales atractivos, seguido por la atención brindada por los vendedores de la tienda con un 69%. No obstante, este último mencionado podría mejorarse según un 65% de los encuestados.

En contraste, las categorías que han sido mayormente adquiridas en los últimos seis meses son alimentación con un 34%, electrodomésticos con un 31% y muebles o artículos de mejora para el hogar con un 29%.

En los últimos tres meses, más de la mitad de los consumidores (59%) han visto con frecuencia el aumento de los precios de los artículos, tanto en tiendas físicas como en compras por internet, seguido por un 49% de los encuestados que utiliza tiendas físicas como canal de compra, mencionando haber experimentado las colas más largas en la tienda y/o tiendas más concurridas. Por otro lado, un 49% dice haber experimentado que el plazo de entrega de un producto tarda más de lo acordado al momento de la compra en línea.

Ante los problemas mencionados anteriormente, los encuestados toman las siguientes medidas; el 59% cambia de tienda frecuentemente, el 49% compra una marca alternativa del producto usual frecuentemente y el 44% compra el producto por internet ocasionalmente.

La Encuesta sobre Perspectivas del Consumidor de PwC Interaméricas tuvo como objetivo dar a conocer a los comercios una idea más clara sobre las tendencias actuales de los consumidores. Contó con la participación de 170 consumidores procedentes de distintas partes de la región, incluyendo Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras. El rango de edad de los encuestados varía entre los 18 y los 60 años.