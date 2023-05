Centroamericanos podrán participar en sorteo de 300 becas para estudiar inglés en Irlanda

El proceso de inscripción abre hoy 5 de mayo del 2023. ¿Cómo aplicar?

Por Revista Summa

Por primera vez desde su creación en 2021, las y los centroamericanos podrán participar del sorteo de 300 becas #BeNED para estudiar inglés durante 6 meses en una reconocida escuela de idiomas en Irlanda con más de 10 años de trayectoria.

Puntualmente, se entregarán 30 becas del 100%, 70 becas del 50%, 90 becas del 40% y 110 becas del 30% para un curso de inglés general con una duración de 25 semanas. No obstante, para participar, las personas deberán pagar un ticket de inscripción de €20 (veinte euros) y realizar un examen que mide sus conocimientos en gramática, curiosidades sobre Irlanda e información sobre NED College. No es necesario tener un alto nivel de inglés.

Quienes obtienen una beca parcial (menor al 100%) tendrán 9 meses para pagar el valor restante del curso desde la fecha en la que fue adjudicada la beca. El curso se realizará en 2024.

“Hablar un segundo idioma es muy importante para avanzar en el ámbito profesional, académico y personal. El Sorteo de Becas de Estudios #BeNED busca que la experiencia de estudiar en el extranjero sea accesible para más personas que quieran aprender inglés y descubrir los encantos de la vida en Irlanda”, indicó Carolina Rojas de NED College, organizadora del sorteo.

“Tras el éxito que tuvo la primera versión del sorteo de becas #BeNED en 2021, donde 200 estudiantes de Chile, Uruguay y Paraguay viajaron a Irlanda a cumplir su sueño de estudiar inglés, decidimos que era hora de volver a entregar la misma oportunidad a más personas de Latinoamérica”, precisó Rojas.

Por esa razón, este año 2023, el sorteo será de 300 becas para Chile, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, México, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, las cuales serán distribuidas en 150 becas para el campus de Dublín y 150 para el campus de Limerick.

Eso sí, Rojas aclaró que la beca no contempla el costo de la matrícula (€250), y gastos como pago de la visa; acreditación de fondos financieros; traslados por aire y tierra; hospedaje; alimentación; pasaporte; exámenes; u otros gastos de carácter personal.

Para participar, es necesario completar el formulario de registro a través del website de la escuela. Hay tiempo desde hoy 5 de mayo y hasta el 17 de este mismo mes. Por su parte, el examen se realizará el día 20 de mayo. Los participantes tendrán un tiempo de 6 horas y solo 1 intento para responder la prueba una vez que la abran a las 8 am hora de Centroamérica.

Las personas podrán comprobar su calificación de forma inmediata tras completar la prueba, y así acceder al porcentaje de descuento (tipo de beca) obtenido de acuerdo con su cantidad de respuestas correctas.

Eso sí, solo las primeras 270 personas que abonen la matrícula de €250 al curso de inglés, garantizarán su beca. Por eso es indispensable que tras hacer el examen y obtener la beca, se pague la matrícula para resguardar su espacio porque, de acuerdo con la experiencia de nuestra primera edición, se inscriben más de 3.000 personas.

“Por ejemplo, si una persona obtiene un 50% de descuento y aún quedan becas disponibles en el sistema, podrá acceder a ella mediante el pago de la matrícula. Pero si a pesar de obtener un 50% de descuento al momento de realizar el pago de los €250, no quedan becas disponibles en ese porcentaje de descuento, el sistema le entregará automáticamente la opción de obtener una beca del 40%, y así sucesivamente. Por eso, no deben dejar pasar el tiempo ya que las becas son limitadas. Además, las 30 becas del 100%, al ser completas, se sortearán el 22 de mayo a las 4 pm, hora centroamericana”, indicó Rojas.

Quienes obtengan el curso y cumplan los requisitos del gobierno irlandés, accederán a una visa válida por 8 meses, por lo que aparte de estudiar, los postulantes podrán trabajar medio tiempo en el país y transitar por toda la Unión Europea legalmente.

Requisitos para participar por una beca #BeNED:

 Tener ciudadanía chilena, paraguaya, uruguaya, costarricense, mexicana, boliviana, salvadoreña, guatemalteca, hondureña o nicaragüense.

 Tener 18 años o más a la fecha de viajar;

 No tener restricciones de entrada en Europa;

 No tener vínculos familiares directos o indirectos con socios y/o directores de NED College o con sus empleados;

 No estar inscrito, ni ser un estudiante actual en NED College. Incluyendo estudiantes internacionales y estudiantes en renovación de visa.

 No pertenecer a países que requieren de una visa de entrada a Irlanda.

En resumen, quienes se registren y realicen la inscripción tendrán la oportunidad de obtener una de las 30 becas de estudios que cubren el 100% del curso. También hay posibilidades de adjudicarse una beca de 50%, 40% o 30% de descuento, según la calificación obtenida en el examen y pagando la matrícula en el menor tiempo posible, para no quedarse sin su espacio.

NED College es una escuela de idiomas autorizada por el Gobierno de Irlanda; 13 mil personas de más de 30 nacionalidades han estudiado en sus aulas. Para conocer más sobre el programa de becas, usted puede ingresar aquí:

https://becas.ned.ie?utm_source=press&utm_medium=CostaRicaPress&utm_campaign=ben

ed2023