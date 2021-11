Centroamérica inicia acciones para salvar al sector arrocero del CAFTA

Honduras hace llamado a Guatemala para abordar desgravación de arroz.

Por Revista Summa

El Gobierno de Honduras hizo un llamado a sus homólogos para reaccionar frente a la situación que está atravesando el sector arrocero a nivel regional, durante una reunión en la que participaron arroceros de Guatemala en conjunto con representantes de la Federación Centroamericana del Arroz (FECARROZ), la Designada Presidencial y Encargada del Despacho de Desarrollo Económico de Honduras, María Antonia Rivera, se comprometió a solicitar de carácter urgente una reunión con los Ministros de Centroamérica de Economía (COMIECO) para buscar una solución a la desgravación arancelaria que afectará a los países en el año 2,023 y la necesidad de que la Comisión de Revisión Agrícola cumpla sus funciones dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (RD- CAFTA).

El sector arrocero nacional ve con preocupación la posible pérdida directa de más de 22,500 empleos y de 30 mil indirectos, afectando a más de 264 mil familias que dependen del cultivo, mientras que a nivel regional la Federación Centroamericana del Arroz (FECARROZ) advirtió que la eliminación del arancel pondría en riesgo de quiebra a más de 62 mil arroceros centroamericanos, lo que como se ha indicado generará más migración y pobreza.

“Ya hemos tenido reunión a nivel de COMIECO en donde he pedido muy efusivamente a todos mis homólogos que se trate el tema del tratado de libre comercio con Estados unidos, en relación al artículo 3.18 como una prioridad para la agenda de los ministros de Centroamérica y así busquemos lo mejor para nuestros productores. Recordemos que es fundamental asegurar el tema del alimento, así que reitero nuestro apoyo como Honduras. Como gobierno, el sector productor, el

sector de la industria estamos unidos y así vamos a permanecer” recalco María Antonia Rivera, designada Presidencial y Encargada del Despacho de Desarrollo Económico de Honduras.

La situación que enfrenta el sector arrocero regional afecta a toda la cadena agroalimentaria, agroquímicos, maquinaria agrícola, industrial y al consumidor final. El Ministro de Agricultura de Honduras, Mauricio Guevara, asegura que en la pre cumbre de FAO advirtieron que hoy son los arroceros, pero más adelante la desgravación del DR-CAFTA llegará a la carne de res y porcina, leche, entre otros productos, en un efecto tipo dominó que terminará con la producción nacional, dañando el futuro de miles de empleos de países que necesitan reactivarse de manera veloz y generar ingresos.

“yo me comprometí con los arroceros de Guatemala de que voy a hacer las gestiones para que los ministros de agricultura de Centroamérica y México participen en la reunión de COMIECO que está promulgando la delegada presidencial de Honduras. Si nosotros no producimos en el país no apoyamos nuestros productores y no generamos en las unidades productivas el alimento en cada uno de los países, la situación se va complicar al depender de países terceros para poder alimentar a nuestra población. Un país que no produce sus propios alimentos está destinado al fracaso y a tener una explotación social en toda su población.” Indicó Mauricio Guevara, Ministro de Agricultura de Honduras.

“Necesitamos líderes que velen por el sector productivo de los países, esperamos que el Gobierno de Guatemala reaccione como lo ha hecho el de Honduras porque estamos a 180 grados de distancia, ellos han empezado con acciones como exoneraciones fiscales, financiamientos a bajas tasas de interés, entre otras políticas para proteger a su sector, sin embargo, aseguran que sin voluntad política nada cambiará y Centroamérica puede tener un colapso de emigración, falta de empleo y seguridad para Estados Unidos y Sur América. Nuestros productores nacionales se sienten desprotegidos, a nosotros nuestros funcionarios no nos escuchan”, expreso Sergio García, Presidente de ARROZGUA y representante de FECARROZ en Guatemala.

El arroz es el tercer grano básico de mayor consumo a nivel nacional y el segundo a nivel mundial. La desgravación por medio del RD-CAFTA, indican los productores, no va a generar una disminución de precios, sino al contrario generará la dependencia de otros países a largo plazo destruyendo la producción nacional y provocando que empresas multinacionales controlen el mercado local.