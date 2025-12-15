Centenario Internacional presenta su portafolio de temporada con Skrewball, Bumbu y Luc Belaire

Este nuevo portafolio llega al país para elevar las celebraciones de fin de año con sabores únicos, propuestas innovadoras y etiquetas que cuentan con destacados premios internacionales.

Por Revista Summa

Centenario Internacional, empresa líder en la producción y comercialización de licores; desarrollando en Costa Rica marcas propias e internacionales, anuncia el lanzamiento de su nuevo portafolio, compuesto por tres marcas reconocidas internacionalmente por su calidad, personalidad y carácter innovador: Skrewball Whiskey, Bumbu Original Rum y Luc Belaire. Con perfiles de sabor distintivos y premiaciones destacadas, estos productos llegan al país para enriquecer las celebraciones de la época navideña y fin de año, ofreciendo nuevas experiencias al consumidor.

“En Centenario Internacional buscamos constantemente traer propuestas innovadoras que conecten con los consumidores y eleven la experiencia de la categoría. Este portafolio reúne productos premiados, modernos y versátiles que se adaptan a diferentes gustos y momentos de celebración”, comentó Dianne Medrano, CEO de Centenario Internacional.

Innovaciones de producto

Skrewball es un whiskey de origen californiano que ha revolucionado la categoría al combinar notas clásicas de vainilla y roble con un pronunciado y sedoso sabor a mantequilla de maní. Su perfil aromático presenta matices dulces y tostados, seguido por notas de maní cremoso, caramelo y un toque salino, con un final cálido y suave. Entre sus reconocimientos destacan medallas de oro en el San Francisco World Spirits Competition y en el New York World Wine & Spirits Competition, así como la distinción “Best Flavored Whiskey” otorgada por el Beverage Tasting Institute. Gracias a su versatilidad, Skrewball se posiciona como un licor ideal para innovar en preparaciones dulces, postres y propuestas de coctelería de temporada.

Por su parte, Bumbu Original Rum, elaborado en Barbados y basado en una receta inspirada en los antiguos rones artesanales del Caribe, destaca por su suavidad y carácter auténtico. Su perfil de sabor ofrece notas de plátano caramelizado, vainilla, miel y especias, con una entrada dulce y un final balanceado. Este ron ha sido galardonado con medalla de oro en la Los Angeles International Spirits Competition, obtuvo 94 puntos en Wine Enthusiast Magazine y fue reconocido como “Best Premium Rum” por el Caribbean Journal. Bumbu es una propuesta versátil que permite crear coctelería moderna, highballs aromáticos y combinaciones tropicales que resaltan su esencia caribeña.

Finalmente, Luc Belaire es un espumante producido en el sur de Francia, combina tradición vinícola con una estética contemporánea. Su perfil aromático integra frutos rojos, durazno y flores frescas, mientras que en boca ofrece un carácter afrutado, cremoso y refrescante, acompañado de una burbuja fina. Entre sus premios destacan medallas de oro en el Global Rosé Masters y en el Beverage Testing Institute, además del reconocimiento “Best Sparkling Presentation Design” otorgado por Drinks International. Luc Belaire es ideal para brindar y crear experiencias de celebración premium, así como propuestas de consumo fresco y elegante.

Estos productos ya se encuentran disponibles para los consumidores en los principales supermercados del país, así como en el Duty Free del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, facilitando el acceso a estas etiquetas premium tanto para el mercado local como para quienes visitan Costa Rica.