Centenario Internacional impulsa su liderazgo femenino en la 6ta edición del Miami Rum Congress

Por Revista Summa

Centenario Internacional; empresa líder en la producción y comercialización de licores, tuvo el pasado 1 de febrero, una destacada participación en la 6ª edición del Miami Rum Congress, uno de los eventos más influyentes de la industria del ron a nivel mundial. En esta ocasión, la compañía fue representada por la Maestra Ronera; Susana Masís, quien formó parte del panel de expertas Women Leading Rum, un espacio dedicado a visibilizar el liderazgo femenino en la industria.

«El liderazgo femenino en el mundo del ron es una realidad que debemos seguir impulsando. La diversidad en la industria no solo es necesaria, sino que también la enriquece y la fortalece”, mencionó Susana Masis.

El evento, celebrado en el Miami Convention Center, reunió a expertos a nivel mundial, productores, distribuidores y amantes del ron para discutir las tendencias, innovación y el futuro de la industria. El panel Women Leading Rum fue un punto clave de la agenda, destacando la creciente influencia de las mujeres en la evolución de esta bebida icónica.

Durante la presentación, “Notes of Elegance: The Women Behind the Spirit”, Susana Masis llevó a la audiencia a un viaje sensorial donde exploró el papel fundamental de la mujer en la elaboración de un ron excepcional.

Desde la creación de un blend hasta la definición de su perfil organoléptico, su conocimiento fue clave para demostrar cómo la sensibilidad y la precisión influyen en cada gota de ron.

Posterior a su exposición, los asistentes tuvieron la oportunidad de catar un ron elaborado por ella, experimentando de primera mano esas notas de elegancia y carácter que distinguen su trabajo.

La participación de Centenario Internacional en el Miami Rum Congress refuerza el compromiso de la compañía por la excelencia y el liderazgo en la industria, así como su apuesta por continuar innovando y seguir impulsando su producto icónico Ron Centenario; un producto exportado a más de 37 mercados y con más de 66 medallas a la calidad otorgadas en los principales congresos de ron alrededor del mundo.

«Compartir este espacio con mujeres líderes de la industria es una inspiración y un recordatorio del camino que hemos recorrido. Nuestro rol en la evolución del ron es innegable y seguiremos trabajando para abrir más puertas a las futuras generaciones” concluye Masis.