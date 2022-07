Centenares de camiones de Centroamérica permanecen varados en Panamá por bloqueos

La escasez en Panamá mantiene su crecimiento.

Por EFE

Centenares de camiones de Panamá y Centroamérica cargados con alimentos y otros productos permanecían este jueves varados en la carretera Interamericana por bloqueos, mientras se agudiza la escasez de estos enseres en la capital panameña y otros centros urbanos en medio de las protestas contra la carestía de la vida que comenzaron hace casi tres semanas.

Efe constató que al menos tres decenas de camiones de carga procedentes de Centroamérica quedaron varados desde la noche del miércoles a la altura de la ciudad de Santiago, la cabecera de la provincia central de Veraguas situada a 250 kilómetros de la capital.

Ese punto de la Interamericana fue escenario el martes de una batalla campal entre manifestantes y la Policía Nacional que dejó heridos, detenidos y destrucción de propiedad pública.

En ese lugar había anoche varios centenares de personas, algunas encapuchadas, pertrechadas con piedras y bombas Molotov, que incendiaron neumáticos, como constató Efe.

El conductor salvadoreño Héctor Guerra contó este jueves que el convoy centroamericano lleva ya «tres días» atrapado por las protestas en Panamá, que arreciaron a partir del pasado día 7 en reclamo de una bajada del costo de los combustibles y los alimentos.

«Estamos en la calle en plena intemperie, no dormimos tranquilos, no comemos como debe ser, no sabemos qué si esta gente pueda tomar la decisión de abrirnos los vagones. Estamos bien preocupados», dijo Guerra a Efe.

Los 30 camiones viajan procedentes de distintos puntos de Centroamérica y transportan «alimentos, bebidas y materias primas», agregó el conductor salvadoreño, que destacó que este retraso está acabando con su presupuesto.

«Mil dólares cuesta el tanque lleno de combustible», pues al ser un vehículo con placa extranjera no puede acceder al subsidio aprobado por el Gobierno de Panamá, «todo esto se nos salió de las manos», añadió impotente.

«DELINCUENTES» IMPIDEN PASO DE UNA CARAVANA HUMANITARIA

Otro gran convoy de alimentos o «caravana humanitaria», compuesto por decenas camiones procedentes de la provincia occidental de Chiriquí, que abastece el 80 % de las legumbres y verduras que se consumen en el país, detuvo anoche su viaje a la altura a la altura de Viguí, una localidad situada a 330 kilómetros de la Ciudad de Panamá.

Medios locales y redes sociales reportaron que este convoy fue detenido por dos hombres armados, de los que se han distanciado los gremios y sindicatos que impulsan las protestas.

Se trata de «unos facinerosos que están plenamente identificados (…) son delincuentes que interceptaron la caravana y la denuncia es que lo hacen con armas en mano. Entendemos que este acto delincuencial debe ser castigado y vamos a presentar las denuncias penales», declaró el líder del sindicato de la construcción Suntracs, Saúl Méndez.

Los bloqueos están causando desabastecimiento de alimentos, combustible y algunos insumos médicos en los centros urbanos.

Productores hablan de que existe una «emergencia alimentaria» en el país, evidenciada en que las neveras de frutas y verduras de los supermercados tienen días vacías, y también comienza a escasear el arroz, según reportes de los compradores.

Las protestas, que incluyen una huelga docente indefinida que mantiene a centenares de miles de alumnos sin clases, se han mantenido tras intentos fallidos por sofocarlas del Ejecutivo de Laurentino Cortizo, que aprobó subsidios temporales al combustible y algunos alimentos y una reducción del gasto del 10 %, medidas consideradas «insuficientes» por los gremios y sindicatos.

Las partes se preparan para iniciar, probablemente este jueves, negociaciones, en una mesa mediada por la Iglesia Católica.

«Hemos consensuado entre grupos diversos (de gremios profesionales, sindicatos y organizaciones sociales) 8 puntos» a tratar en la mesa única con el Ejecutivo, que «debe llegar a dar respuestas concretas», afirmó Méndez.