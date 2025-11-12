CBRE suma nuevo liderazgo para atender crecimiento del mercado de oficinas en Costa Rica

La incorporación responde al dinamismo que ha mostrado el mercado de oficinas en Costa Rica, impulsado por la llegada de nuevas inversiones.

Por Revista Summa

CBRE, firma líder mundial en servicios e inversiones inmobiliarias comerciales, incorporó a Stefano Desanti como Vicepresidente Senior de CBRE Costa Rica para el sector de oficinas, reforzando así su equipo local especializado en consultoría inmobiliaria corporativa.

Con una trayectoria destacada en asesoría a empresas multinacionales y corporativos regionales, Desanti cuenta con una sólida experiencia en estrategias de ocupación para compañías, incluyendo procesos de transacciones “cross-border”, optimización de portafolios de ubicaciones y atracción de nuevas operaciones a la región. Además, es miembro SIOR, una de las organizaciones profesionales más reconocidas a nivel mundial en el sector inmobiliario comercial.

“Costa Rica continúa posicionándose como un mercado estratégico en América Latina, con empresas que han encontrado en el país un entorno competitivo para instalar y expandir sus operaciones. Me entusiasma aportar a este crecimiento y acompañar a empresas en la toma de decisiones estratégicas sobre sus espacios de trabajo y su presencia en el país” aseguró Desanti.

Dinamismo del mercado de oficinas en Costa Rica

El mercado de oficinas del país ha mostrado un comportamiento positivo en los últimos años. Desde 2022, la tasa de vacancia ha disminuido alrededor de 6 puntos porcentuales, impulsada por la demanda de espacios corporativos modernos y soluciones flexibles, especialmente en activos de mayor calidad. Este dinamismo responde tanto a nuevas inversiones como a reinversiones de empresas establecidas, en línea con la tendencia de Costa Rica como hub regional de servicios y talento especializado.

“Seguimos fortaleciendo nuestro equipo local para ofrecer a nuestros clientes la asesoría estratégica y el acceso a información global que caracteriza a CBRE. La incorporación de perfiles con experiencia internacional como la de Stefano refuerza nuestro compromiso con el desarrollo del mercado inmobiliario corporativo del país” comentó Lyman Daniels, Presidente de CBRE México, Colombia & Costa Rica.