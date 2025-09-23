CBRE refuerza su presencia en Costa Rica en un mercado industrial & logístico en crecimiento

Empresa global de servicios e inversiones inmobiliarias impulsa el desarrollo económico y atrae inversión al país.

Por Revista Summa

CBRE, la firma de servicios e inversiones inmobiliarias comerciales más grande del mundo, consolida su operación en Costa Rica desde 2024 en un contexto de fuerte dinamismo en el sector industrial y logístico.

“Costa Rica tiene todos los elementos para seguir atrayendo inversión de alto valor: talento humano calificado, ubicación estratégica y un marco regulatorio competitivo. Desde CBRE vemos una oportunidad única para que el país consolide su liderazgo en sectores como logística, manufactura avanzada y ciencias de la vida” mencionó Bernal Rodríguez, SIOR, Senior Vice President de Advisory & Transaction Services, Industrial & Logistics de CBRE.

Su llegada al mercado costarricense se enmarca en la creciente demanda de espacios industriales y logísticos de alta calidad. Según el informe de MarketView Industrial & Logístico 1T 2025 de CBRE, Costa Rica cuenta con 1.6 millones de m² de espacios industriales Clase A, con una disponibilidad inferior al 5%, lo que refleja los sólidos fundamentales de negocio para el continuo crecimiento en Inversión Extranjera directa y el crecimiento sostenido de la industria a nivel local.

La presencia de CBRE en Costa Rica busca aportar a:

● Sofisticación y profesionalización en la prestación de servicios inmobiliarios corporativos al más alto nivel

● Atraer inversión extranjera directa, en un momento en que la demanda de espacios industriales supera a la oferta.

● Generar empleo de calidad, vinculado al crecimiento de los sectores de ciencias de la vida, logístico y de servicios especializados.

● Impulsar la sostenibilidad, promoviendo proyectos con eficiencia energética y reducción de huella de carbono, en línea con los compromisos globales de la compañía.

Una compañía global con visión local

CBRE cuenta con más de 140,000 empleados en más de 100 países, y ha sido reconocida como la empresa inmobiliaria más admirada del mundo por 15 años consecutivos (FORTUNE) y ocupa el puesto #128 en el ranking Fortune 500. Además, ha sido distinguida entre las empresas más éticas del mundo (Ethisphere), y las más sostenibles de EE.UU. (Barron’s). Su propuesta de valor combina investigación de mercado, tecnología y experiencia global aplicada a las necesidades locales.

Rodríguez agregó que en Costa Rica, la compañía atiende tanto a empresas multinacionales, multilatinas y nacionales que requieren de servicios inmobiliarios de alto valor agregado, para alinear sus estrategias de negocio con sus estrategias de bienes raíces de corto, mediano y largo plazo.

Con estas credenciales, la compañía reafirma su compromiso de contribuir al dinamismo económico de Costa Rica, posicionando al país como un hub clave para el crecimiento de la región.