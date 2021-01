Cayuga Collection lanza tarifas especiales para costarricenses

Actualmente la empresa está recontratando personal y aumentando planillas. Las plazas esperan seguir creciendo conforme el turismo vaya aumentando en el país.

Por Revista Summa

Con el fin de apoyar el turismo nacional, la colección de hoteles sustentables más premiada de Costa Rica, Cayuga Collection, ofrece a sus clientes una serie de tarifas especiales para nacionales y residentes para todo el 2021, buscando que sus huéspedes puedan experimentar, conectarse y relajarse en alguno de sus cinco inspiradores hoteles para apreciar la belleza costarricense y vivir una experiencia única y sostenible.

Este mes de enero hasta el 12 de febrero todos los hoteles de la colección tendrán la oferta quédate 2 noches y te regalamos la tercera. Estas promociones se pueden aprovechar en los cinco hoteles de la colección en Costa Rica: Arenas Del Mar Resort (Manuel Antonio), Hotel Aguas Claras (Puerto Viejo), Hotel Kurá (Uvita), Hotel Senda (Monteverde), Hotel Grano de Oro (San José).

“El mercado nacional nos ayudo a sobrevivir el año pasado y estamos muy agradecidos. Por esto continuamos con tarifas preferenciales. Estas promociones están reducidas entre 40% y 50% para nacionales y residentes en comparación con

tarifas internacionales. La modalidad quédate dos noches y te regalamos la tercera se puede duplicar o triplicar. Ejemplo: Stay 6-Pay 4 o Stay 9-Pay 6” afirmó el co- propietario de la colección, Hans Pfister.

Estas opciones promocionales están pensadas para los turistas nacionales que buscan experiencias únicas en locaciones maravillosas de Costa Rica, este es el momento perfecto para hospedarse en alguno de los cinco hoteles de lujo de la colección más sustentable del país “Mi mensaje es que aprovechen estas tarifas para nacionales en plena temporada alta de enero y febrero, debido a que es algo que nunca antes habíamos hecho y probablemente no va a regresar” afirmó Pfister.

A la vez, Cayuga Collection ofrece unas mini-guías familiares o de pareja que facilitan las actividades a los interesados en realizar un escape a cualquiera de estos hermosos destinos para seguir conociendo Costa Rica.

“En este momento en Cayuga Collection estamos enfocados en 100% en calidad. Nosotros no estamos entrando en una guerra de precios, no pensamos aflojar en calidad, sostenibilidad e higiene a pesar de que la situación esté difícil. Cayuga es para la gente que quiere calidad o que bien, está en busca de algo especial.” Recalcó, Andrea Bonilla, co propietaria de la colección.

Cayuga Collection tiene como misión proteger y preservar las comunidades y ecosistemas circundantes sustentando su compromiso con el modelo de triple ganancia: personas, planeta y rentabilidad. Es por ello que son la colección de hoteles más sustentables del país, implementando el concepto de arquitectura y cocina sostenible en donde todos los ingredientes que utilizan en la cocina son de productores locales.

“No nos gusta reciclar, porque si te ves obligado a reciclar en primer lugar hiciste algo mal, es nuestro último recurso. No utilizamos botellas de plástico para el agua durante más de diez años en nuestros hoteles. Empezamos a usar pajillas de bambú hace diez años cuando nadie realmente tenía este problema en su radar. Nos alegra que muchas otras empresas hayan comenzado a eliminarlos de sus restaurantes ahora.” Afirmó Hans Pfister.

La colección en todos sus hoteles y eco lodges tienen el compromiso de trabajar solamente con personal 100% costarricense calificado para así apostar por el talento nacional y darle empleo a la población. El 2020 fue un año difícil para el turismo costarricense, sin embargo todo el equipo de Cayuga Collection logró adaptarse a los cambios enfrentados por la crisis sanitaria.

“Siempre hable de las enseñanzas de Darwin con mi equipo. No es más fuerte el que sobrevive, sino el que se adapta más rápido al nuevo entorno y en Cayuga lo logramos. El enfoque en la gente nos saco adelante. No suspender al staff y

mantenerlos en una planilla aun reducida nos permitió mantener la altísima calidad de la experiencia por la cual somos conocidos en Cayuga. esto lo logramos porque tenemos un equipo motivado, comprometido y bien capacitado.” Detalló Pfister.

Es importante recalcar que los hoteles de Cayuga Collection fueron los primeros hoteles en Centroamérica en cumplir con la Certificación Safety Seal del World Travel & Tourism Council.

El hospedaje en cualquiera de los hoteles de Cayuga Collection cumplen con todos los protocolos sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud. Entre las medidas se encuentran:

1) Todo el personal de los hoteles de la colección usa cubrebocas.

2) Existe monitoreo constante de temperatura al inicio de cada turno laboral.

3) Se implementó un sistema “sin contacto”, donde el check in y los menús se

hacen efectivos por medio de códigos QR.

“El mensaje de Cayuga Collection para nuestros próximos huespedes es que pueden sentirse seguros en nuestros hoteles por nuestro Cayuga Safety Seal y la certificación del WTTS Safe Travels. Hemos mejorado la experiencia a nivel de alimentos y bebidas, hemos invertido en tener las instalaciones de los hoteles como nuevas y en capacitar a nuestro staff.” Comentó Andrea Bonilla, co propietaria de Cayuga Collection.