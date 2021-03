CATA prepara The Best Of The Best, un tour por lo mejor de Centroamérica y República Dominicana 2021

Los países de la región están apostando por la innovación de la industria y la aceleración de la digitalización de los servicios.

Por Revista Summa

En línea de dar continuidad a las acciones de mitigación y recuperación realizadas durante 2020, la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA, por sus siglas en inglés) prepara un tour por lo mejor de Centroamérica y República Dominicana denominado The Best Of The Best, con los productos turísticos estrella que cada uno de los países de la región tienen preparados para este 2021.

El evento está dirigido a agentes de viajes, mayoristas y medios de comunicación de turismo en Europa, a quienes se les ofrecerá las novedades y productos de acuerdo con las demandas actuales de la industria. Con ello, se espera que los participantes dispongan de todas las herramientas necesarias para vender el producto turístico más singular de Centroamérica y República Dominicana.

The Best Of The Best se realizará los días 17 y 18 de marzo, teniendo como metodología la realización de 2 presentaciones de destino 100% virtual con los 8 países de la región en los mercados emisores en los que CATA enfoca sus esfuerzos para posicionar el multidestino: España, Italia, Francia, Alemania, Holanda y Reino Unido.

Los países de la región están apostando por la innovación de la industria y la aceleración de la digitalización de los servicios, lo cual se combina perfectamente con una oferta turística idónea para realizar turismo en tiempos post confinamiento provocado por la COVID-19. Una oferta vinculada a la naturaleza, aventura, ecología y sostenibilidad figuran entre una de las grandes potencialidades de la región. Todo esto es parte de los esfuerzos de la región para mantener el puente de comunicación con el mercado europeo.

El evento está siendo organizado por CATA con el apoyo de su Agencia de Comunicación y Relaciones Públicas en España, PROMOTOURIST, que a su vez coordinará el trabajo vinculado a esa acción en el resto de los mercados europeos para la convocatoria, seguimiento, comunicación, PR y control de asistencia.