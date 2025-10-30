Cargill consolida su relación de confianza con la región

Esta es una de las empresas que inspiran en la región.

Por Revista Summa

La clave del éxito de esta multinacional se fundamenta en los valores que la han guiado desde el principio y con los que sigue comprometida: poner siempre de primero a las personas, hacer lo correcto y apuntar a la excelencia. Actuar bajo esos principios eleva su capacidad de generar impacto positivo en los clientes, consumidores, comunidades y el entorno.

“Somos una empresa con 160 años de trayectoria global y más de 55 años de presencia en Centroamérica, lo que nos ha permitido consolidar un conocimiento profundo de los mercados en los que operamos y una relación de confianza con todos nuestros grupos de interés. Esa confianza no se construye de la noche a la mañana, sino que se gana a través de la transparencia, la ética y la consistencia en nuestras decisiones, factores que nos han posicionado como un socio confiable en la región”, señala Verónica Castro, vicepresidenta y directora ejecutiva de Cargill Food Latinoamérica en Centroamérica.

En esta región ha desarrollado un portafolio de marcas que son parte de la vida cotidiana de los consumidores y que se han consolidado en el Top of Mind de cada país. Tal es el caso de Pipasa en Costa Rica, Tip-Top en Nicaragua, Perry en Guatemala y Norteño en Honduras, las cuales reflejan tradición, confianza y cercanía.

Además, ha fortalecido su presencia regional con marcas como Delicia, Kimby y Cinta Azul, que responden a estilos de vida modernos con productos prácticos, indulgentes y listos para consumir. Esa combinación de marcas locales y regionales es lo que le permite ser tan relevante en distintos mercados y responder a diferentes generaciones y preferencias.

Su visión de futuro

Se espera que para 2030 habrá 500 millones más de habitantes en el planeta y que hasta 840 millones de personas se irán a dormir con hambre cada noche. Para atender esa necesidad, antes de 2050 la producción de alimentos deberá crecer hasta un 70%, lo que plantea el mayor desafío de la industria alimentaria moderna.

“Ante ese gran reto, estamos avanzando en el fortalecimiento y expansión de nuestras marcas en todos los países de la región. Además, en Guatemala y El Salvador estamos dando pasos para crecer en el segmento de proteínas (pollo, huevo y embutidos), con la visión de alcanzar una posición de liderazgo y consolidarnos en esos mercados estratégicos. Por otra parte, bajo la estructura de Cargill Food Latinoamérica, proyectamos una diversificación hacia nuevas categorías de alimentos que incluyen aceites, harinas, cacao, edulcorantes y derivados del tomate. Esta estrategia nos permitirá seguir ampliando nuestro portafolio con soluciones modernas y alineadas a las necesidades de las familias de la región”, determina Castro.

3 HITOS EMPRESARIALES

Nuevas propuestas de productos para la región: En Guatemala, lanzó con Delicia una línea de empanizados de pollo

(nuggets, chicken fingers y tortas para hamburguesa); todos 100% cocidos y listos para calentar. En Honduras, presentó Deli- Más, las nuevas rebanadas delgadas de Delicia, una alternativa práctica y versátil con sabores renovados. Ambas propuestas han fortalecido el liderazgo de sus marcas y responden a la demanda de alimentos de calidad que se adaptan a los estilos de vida actuales.

Trazabilidad y transparencia al consumidor: Con sus marcas Tip-Top en Nicaragua y Norteño en Honduras imple- mentó la campaña ¡Trazabilidad de la frescura! La iniciativa

permite a los consumidores escanear un código QR y conocer el recorrido de su pollo desde la granja hasta la mesa, gracias a lo cual ha logrado fortalecer la confianza y generar un vínculo directo con las familias al garantizar seguridad alimentaria y demostrar coherencia entre lo que comunica y lo que hace.

Innovación tecnológica con inteligencia artificial: Impulsa una transformación digital a través de herramientas de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático que permiten optimizar procesos, anticipar tendencias y mejorar la toma de decisiones en tiempo real. Además, invierte de manera sostenida en capacitación, tecnología y mejoras operativas para potenciar continuamente su desempeño.