Capacidades técnicas y formación profesional impulsan al sector alimentario exportador costarricense

Preparaciones, concentrados e ingredientes industriales lideraron el dinamismo del sector.

Por Revista Summa

El desempeño de la industria alimentaria de Costa Rica mantiene su dinamismo gracias a una combinación de capacidades técnicas, talento especializado y una oferta cada vez más orientada a productos con mayor nivel de transformación. Así lo revela el estudio Desempeño exportador de la industria alimentaria de Costa Rica , elaborado por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).

De acuerdo con el análisis, las empresas exportadoras del sector demandan perfiles vinculados a ingeniería, química, administración, mercadeo, contabilidad y finanzas, así como competencias esenciales en análisis, liderazgo, comunicación y gestión de procesos.

Laura López, Gerente General de PROCOMER,señaló que “la industria alimentaria ha construido una base de talento cada vez más especializada. Estas capacidades han sido determinantes para cumplir estándares regulatorios internacionales, elevar la calidad de los procesos productivos y adaptarse a mercados con mayores exigencias técnicas y sanitarias, fortaleciendo la competitividad del sector en el comercio internacional”.

La evolución del talento ha venido acompañada de una mayor diversificación de la oferta exportadora. De acuerdo con el estudio, en 2024, categorías como jarabes y concentrados para la preparación de bebidas gaseadas lideraron las exportaciones del sector con US$744 millones, seguidas por jugos y concentrados de frutas (US$233 millones), aceite de palma (US$219 millones), salsas y preparaciones (US$192 millones) y productos de panadería fina (US$149 millones).

También sobresalieron productos con alto dinamismo, como las preparaciones compuestas para la industria de bebidas, que crecieron un 20% interanual, y los purés y pastas de frutas, que registraron un incremento del 36%. También resalta que la estructura exportadora del sector combina líneas de consumo masivo con insumos e ingredientes para otras industrias, lo que amplía su base de clientes y mercados.

“Esta diversidad de productos muestra la capacidad del sector para transformar materias primas en soluciones de mayor sofisticación, apoyadas en conocimiento, innovación y procesos industriales más complejos. Es una señal clara de cómo la industria alimentaria costarricense sigue evolucionando”, añadió López.

¿Hacia dónde van las exportaciones del sector?

En términos de destinos, las exportaciones del sector alimentario costarricense en 2024 se dirigieron principalmente hacia Centroamérica, que representó el 50% del total exportado, seguida por América del Norte con un 19% y Europa con un 15%.

Desde la perspectiva empresarial, el análisis muestra que Centroamérica también es la región hacia la que exporta la mayor cantidad de empresas (186), con presencia importante en países como Guatemala, Honduras, Panamá, Nicaragua y El Salvador, mientras que destinos como Estados Unidos, México, Países Bajos y España concentran una proporción relevante de empresas exportando.

La información completa del estudio Desempeño exportador de la industria alimentaria de Costa Rica está disponible en el sitio web de PROCOMER, en la sección de Estudios de Inteligencia Comercial. Acceda a él haciendo clic en el siguiente enlace: Estudios Inteligencia Comercial – Estudios Inteligencia Comercial.