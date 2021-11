Candid Co. inicia operaciones en Costa Rica con 200 personas y augura mayor crecimiento

La compañía ya contrató a 200 empleados y planea agregar 50 más este año.

Por Revista Summa

Candid Co., una empresa con sede en EE. UU., y con casi 1.000 empleados en el mundo dedicados al diseño y producción de alineadores dentales, inició sus operaciones en Costa Rica para contribuir al mercado estadounidense con una inversión de US$200.000.



La empresa ya contrató a 200 colaboradores que trabajan de forma remota desde Costa Rica y busca a otros 50 adicionales de aquí a diciembre. Desde el país diseñan alineadores dentales 3D. La compañía tendrá operaciones en WeWork en Cariari Corporate Center.



“Costa Rica tiene una fuerza laboral numerosa y de gran talento para cumplir y acelerar el crecimiento que requiere Candid. Además de esto, el alto nivel de alfabetización en inglés hace que sea muy fácil para las empresas con sede en EE. UU. adaptar sus necesidades comerciales a la población. Costa Rica ha estado trabajando durante muchos años con estas empresas y está familiarizada con su cultura lo que ayuda a lograr una transición sin problemas y facilitar la participación en el proceso de comunicación con las oficinas de EE. UU.”, afirma Alexander Segura, Gerente General de Candid Co. Costa Rica.



Durante su visita a la compañía, el presidente de la República, Carlos Alvarado, destacó la importancia que tuvo nuestro talento humano altamente calificado y experimentado como factor clave para que esta multinacional del sector de ciencias de la vida decidiese invertir en nuestro país.



Por ello, reafirmó su compromiso de continuar trabajando para crear las condiciones propicias, de recurso humano capacitado, estabilidad y clima de inversión, para seguir siendo exitosos en la atracción de inversión extranjera directa, de modo que “cada vez más personas tengan acceso a empleos de calidad y mejores oportunidades de superación personal y familiar”.



Por su parte, el Ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano comentó: “Al cierre de setiembre, el sector comercio exterior presentó un aumento de un 27% en las exportaciones de bienes y servicios, demostrando como el país es resiliente a los vaivenes de la economía mundial. Celebramos el inicio de las operaciones de la empresa Candid Co., una compañía dedicada al diseño y producción de alineadores dentales que suplirá al mercado estadounidense y que aportará a nuestra oferta exportable. Confiamos en que encontrarán grandes profesionales que generen las herramientas necesarias y que, juntos, puedan contribuir al desarrollo y bienestar de la población costarricense de una manera sostenible e inclusiva.”



Jorge Sequeira, Director General de CINDE, comentó: “Las tecnologías convergentes guiarán el futuro de las ciencias de la vida en América Latina y Costa Rica lidera la carrera por convertirse en el hub de preferencia para las empresas líderes de la industria. 12 de las 30 principales compañías de manufactura de equipos médicos originales ya están acá. Precisamente, Candid Co. se une al listado de empresas del sector para diseñar y producir alineadores dentales que se comercializarán en el mercado estadounidense. Auguramos un rápido crecimiento de la empresa y la pronta diversificación del negocio a otras áreas de mayor valor agregado”.



La empresa contrata personal con inglés nivel B1 y B2 que tengan experiencia en diseño dental. Igualmente contratará a personas sin experiencia que estén capacitadas tecnológicamente para aprender a utilizar el software. Un segundo grupo de contratación estará orientado a Odontólogos u Ortodoncistas titulados en Odontología con o sin experiencia.



Los interesados en postularse pueden enviar un correo electrónico a jobscr@candidco.com