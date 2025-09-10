Canal de Panamá alcanza meta presupuestaria de 2025 en medio de volatilidad mundial

La entidad proyecta ingresos por US$5.207,2 millones en 2026, un 7,4% menos que en el actual año fiscal (US$5.623,5 millones).

Por EFE

El Canal de Panamá alcanzó la meta presupuestaria de este 2025, de más de US$5.600 millones en ingresos, en medio de la volatilidad mundial alimentada por la política de aranceles de Estados Unidos, dijo este martes el administrador de la vía acuática, Ricaurte Vásquez.

“La cosa va bien. Nosotros vamos a cumplir la meta” presupuestaria “especialmente la que nos solicita el gobierno central”, declaró el administrador del Canal de Panamá a los periodistas, en el marco de una conferencia de Moody’s celebrada en la capital panameña.

El presupuesto aprobado para este año fiscal del Canal (que comienza el 1 de octubre y cierra el 30 de septiembre del año siguiente) contempla ingresos estimados en US$5.623 millones, una utilidad neta de US$3.761 millones de y un aporte directo al Estado panameño de US$2.789,5 millones, otra cifra histórica y un 12,9% superior a la de 2024.

Sin embargo, sostuvo el administrador Vásquez, el presupuesto del año fiscal 2026 prevé una caída en los ingresos del Canal – del 7,4% en comparación con el ejercicio vigente – a causa de la volatilidad que está marcando a la economía mundial en parte debido a la política arancelaria de Estados Unidos.

“Ha habido (este año) mucha de la carga que posiblemente hubiera transitado el próximo año (…) muchas de esas entregas (de mercancías) se están haciendo ahora”, comentó Vásquez a los periodistas.

Es por ello que para el presupuesto del año fiscal 2026 se estima “una disminución en el tonelaje total” pasando “un poquito menos de 500 millones de toneladas” este 2025, “a unas 464 millones de toneladas” el año que viene, precisó.

Al respecto, el administrador del Canal explicó durante su intervención en la conferencia de Moody’s que “cada vez que hay un anuncio de aranceles” o de una pausa para la entrada en vigor de los mismos, “se abre una oportunidad para tratar de acumular inventario en el mercado de destino”.

“Así que lo que hemos visto este año (…) es que hemos alcanzado la meta de nuestro presupuesto”, pues “mucha carga que hubiera estado al principio de nuestro año fiscal (octubre de cada año), especialmente manufactura y automóviles, se ha venido en este momento anticipando a las ventas que son propias del fin del verano del hemisferio norte”.

“Para el año fiscal 2026 se prevé una disminución de entre 1.100 a 1.200 tránsitos (de buques), dada la situación de la economía mundial”, declaró a mediados de agosto pasado el administrador Vásquez tras presentar el presupuesto en el gabinete de ministros, que lo aprobó.

La caída proyectada de los ingresos en 2026 sin embargo no se reflejará en los aportes al fisco panameños, calculados en US$3.193,8 millones, US$404,3 millones o un 14,5% más que en el año fiscal 2025, precisó un comunicado oficial el pasado 19 de agosto.