Cámara Forestal Madera e Industria lidera programa de capacitación forestal en diez regiones del país

Por Revista Summa

La Cámara Forestal Madera e Industria de Costa Rica (CFMI) avanza en la ejecución de una serie de talleres regionales dirigidos a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del sector forestal, con el propósito de fortalecer sus capacidades técnicas y empresariales, impulsar la innovación y fomentar la sostenibilidad en toda la cadena de valor de la madera.

Durante el mes de noviembre, la CFMI realizará encuentros en diez regiones del país, entre ellas Liberia, Nicoya, Ciudad Quesada, Pococí, Pérez Zeledón, Puntarenas, Sarchí, Cartago y Heredia. Cada taller se desarrollará en horario de 8:30 a.m. a 4:00 p.m., con la participación de productores forestales, empresarios, técnicos, ingenieros y representantes institucionales que buscan consolidar un sector más competitivo y sostenible.

El objetivo principal de esta agenda nacional es brindar herramientas prácticas de gestión, innovación y comercialización, así como promover el intercambio de experiencias entre actores locales. De esta manera, se busca fortalecer las capacidades de las MIPYMES y fomentar la articulación entre el sector público, el privado y las comunidades, en beneficio del desarrollo rural y la economía verde costarricense.

Esta iniciativa se desarrolla en el marco del proyecto “Apoyo al Manejo Sostenible del Bosque”, financiado por la Cooperación para el Desarrollo del Gran Ducado de Luxemburgo e implementado por LuxDev, la Agencia Luxemburguesa para la Cooperación al Desarrollo. El proyecto cuenta con el respaldo del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y forma parte de los esfuerzos conjuntos por impulsar la sostenibilidad del bosque y la generación de valor agregado a partir de los recursos forestales nacionales.

De acuerdo con la CFMI, el fortalecimiento de las MIPYMES del sector forestal es clave para generar empleo, promover la inversión local y consolidar el papel de Costa Rica como referente internacional en producción sostenible. Se estima que el sector genera actualmente cerca de 24.000 empleos directos y aporta alrededor de US$293 millones anuales en exportaciones de madera y productos relacionados.

“Estos talleres son un paso más hacia la modernización del sector forestal costarricense. Las MIPYMES son el corazón de nuestra economía y su fortalecimiento es esencial para avanzar hacia una gestión sostenible del bosque que beneficie a las comunidades locales”, señaló Natalia Chacón Cid, directora Ejecutiva de la Cámara Forestal Madera e Industria.